15 yaşında, çete sahibi
S.U. CEVAP; Derdinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim ama görüyorum ki beni aşan bir durumla karşı karşıyayız. Lütfen iş önlenemez boyutlara varmadan hemen konuyla ilgili bir uzmana başvurun.
YANILMA PAYIMIZ DA VAR
Ki inşallah öyledir... Bakarsınız sadece çocukça bir öykünmedir ve kısa sürede aklını başına toplar ve aslan gibi bir delikanlı olup çıkar... Polise gitme konusunda karar sizin ama mutlaka psikoloğa götürün çocuğu.
O DA ÇOCUK BENİMKİLER DE!
Selda hanım size bir fotoğraf yolluyorum. Bu çocuk henüz 13 yaşında ve bir oto tamirhanesinde çalışıyor. İş için İstanbul'daydım, aracım bozulunca tamirhaneye gittim. Aynı yaşta ikiz oğlum var ve insan ister istemez kıyaslıyor. Benimkiler tablet modeli beğenmezken bu yavrucağın para kazanıp ailesine bakması gerekiyor. Ne acı değil mi? Rumuz; Volkan B.
S.U. CEVAP; Haklısınız yürek burkan bir görüntü. Ama umudumuzu kaybetmeyelim. Ülkemiz çocukları da gün gelecek vakitlerini kışın okullarında, yazın spor kamlarında geçirecek, başarılı ve mutlu hayatlara hazırlanacaklar. Yeter ki biz büyükler sadece yazıp çizmekle kalmayıp taşın altına elimizi koyalım.
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- Selda Uskan
- 15 yaşında, çete sahibi
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