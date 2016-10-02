  1. Ders çalıştırmaya gitmiştim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 02 Ekim 2016, Pazar

Göz göre göre çaldı!

Selda hanım başıma bir olay geldi. Bir yıldır tanıştığım bir komşum var. Çocuklarımız arkadaş. Benim devamlı alışveriş ettiğim bir mağazaya "Ben de geleyim" dedi, gittik. Çıkarken ziller çaldı, görevliler geldi poşetlerimizi aradılar. Utançtan kahroldum. Komşum meğer iki parça şey çalmış. Halbuki kocası da kendi de çok zengin. Sonra hatırım için polisi işe karıştırmadılar. Ama evime gelip gitmeye devam ediyor. Ne yapmalıyım? Rumuz; Ayça

S.U. CEVAP: Bu bildiğim kadarıyla kleptomani hastalığı ve sizin yapacağınız bir şey yok. Ama dostluğunuzu sonlandırabilirsiniz. Burada önemli olan çocuklarınızın arkadaşlığı, o konuda dikkatli davranın.

TEDAVİ OLABİLİR!
Ayrıca olayı kimseyle paylaşmamanız erdemli bir tavır ama kocasının bilmesi gerekmez mi? Tedavi olması bakımından söylüyorum. Kleptomani, önü alınmazsa kendisini ve ailesini küçük düşürecek bir hastalık neticede.

ABLAMIN AŞKIYDI!
Lisede okuyorum Selda abla seni çok seviyorum. Bir de 'abi' dediğim adamı seviyorum. O da bana boş değil. Aslında 12-13 yaşındayken ablamın aşkıydı. Ama şimdi ablam da evlendi. Yazlıkta beraberdik kendisiyle. Nasıl açılacağım, duygularımı nasıl anlatacağım bilmiyorum ablacım. Seni kendime öyle yakın hissediyorum ki, paylaşmak istedim. Rumuz; Side

S.U. CEVAP: Bekarsa, yaş farkınız münasipse, o da sana karşı aynı temiz duyguları besliyorsa şansını dene bakalım. Tabii şu liseler, üniversiteler bitip iyi bir baltaya sap olduktan sonra. Aksi taktirde o genç adamın hayatıyla oynar, (nedenini biliyorsun) kendi parlak geleceğini de yok edersin.

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