Göz göre göre çaldı!
S.U. CEVAP: Bu bildiğim kadarıyla kleptomani hastalığı ve sizin yapacağınız bir şey yok. Ama dostluğunuzu sonlandırabilirsiniz. Burada önemli olan çocuklarınızın arkadaşlığı, o konuda dikkatli davranın.
TEDAVİ OLABİLİR!
Ayrıca olayı kimseyle paylaşmamanız erdemli bir tavır ama kocasının bilmesi gerekmez mi? Tedavi olması bakımından söylüyorum. Kleptomani, önü alınmazsa kendisini ve ailesini küçük düşürecek bir hastalık neticede.
ABLAMIN AŞKIYDI!
Lisede okuyorum Selda abla seni çok seviyorum. Bir de 'abi' dediğim adamı seviyorum. O da bana boş değil. Aslında 12-13 yaşındayken ablamın aşkıydı. Ama şimdi ablam da evlendi. Yazlıkta beraberdik kendisiyle. Nasıl açılacağım, duygularımı nasıl anlatacağım bilmiyorum ablacım. Seni kendime öyle yakın hissediyorum ki, paylaşmak istedim. Rumuz; Side
S.U. CEVAP: Bekarsa, yaş farkınız münasipse, o da sana karşı aynı temiz duyguları besliyorsa şansını dene bakalım. Tabii şu liseler, üniversiteler bitip iyi bir baltaya sap olduktan sonra. Aksi taktirde o genç adamın hayatıyla oynar, (nedenini biliyorsun) kendi parlak geleceğini de yok edersin.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Göz göre göre çaldı!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ders çalıştırmaya gitmiştim 01 Ekim 2016, Cumartesi Selda hanım üniversite ikinci sınıftayım. Kendimden 3 yaş küçük bir gençten hoşlanıyorum. Olay şöyle gelişti: Annemlerin...
- Aşkın formülünü arıyorum! 28 Eylül 2016, Çarşamba Selda abla ben lise 1 öğrencisi bir kızım. Son sınıfta okuyan biriyle tanıştım ve bir haftadır uyku uyumuyorum....
- Çok ama çok pişmanım 26 Eylül 2016, Pazartesi 27 yaşındayım, 3 yıldır aşık olduğum bir adam var. "Evleneceğiz" diyor hatta ev kiraladı, dayadı döşedi. Ama nikaha...
- Ali kıran baş kesen! 25 Eylül 2016, Pazar Selda Hanım çok rahatsız olduğum bir konuyu sizinle ve okurlarınızla paylaşmak istedim. Ben de bir erkeğim ama...
- Kocamın nişanlısı! 24 Eylül 2016, Cumartesi Selda Hanım eşimden 4 yıl önce ayrıldım. 17 yaşındaki oğlumuz babasının yanında kaldı. Ben evlenmedim ve evlerine...