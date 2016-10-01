Ders çalıştırmaya gitmiştim
S.U. CEVAP; Tek sorun bu gencin senden yaşça küçük olması ise, zamanla aradaki fark kapanıyor. Ama burada önemli olan, eğitim süreçlerinizi tamamlayıp meslek sahibi olmanız.
ZAMANA BIRAKIN
Çünkü edineceğiniz birikimler sonucunda, belki evlilikle sonuçlanan muhteşem bir aşk yaşayacaksınız veya taraflardan biri karşısındakini yetersiz bulup ilişkiye son verecek. Bunu şimdiden bilemezsin. Bu yüzden biraz beklemenizi tavsiye ederim.
TEK BEN KALDIM
Selda ablacım dünya evlendi tek bekar ben kaldım. Erkekler flört etmek için kuyrukta ama 'Al şu tek taşı tak parmağına' diyen yok. 19 yaşındayım ve okumadım. Evde koca bekleyen kız modeliyim anlayacağınız. Çalışmıyorum da, evde otur otur canım sıkılıyor. Bir an önce evlenmek istiyorum! Bana bir yol gösterin. Rumuz; Nar
S.U. CEVAP; Hayatın baharında bu evlenme telaşınız nedir gerçekten şaşkınım. Aslında şu komik deyiş tam size göre; "Annem koca ister, hem de bu gece ister!" Veya, "Acele işe şeytan karışır!" Anlatmaya çalıştığım, gezin tozun, arkadaş edinin, gençliğinizin tadını çıkarın. Şimdiden saçınız süpürge, çamaşır-bulaşığa gömülmekte ne mana var acaba?
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- Selda Uskan
- Ders çalıştırmaya gitmiştim
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