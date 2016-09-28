Aşkın formülünü arıyorum!
S.U. CEVAP: Evlatçığım bildiğim tek formül; ders çalışan kazanır! Yoksa sandığın gibi ne aşkın 'hız eşittir, yol bölü zaman' gibi formülü var, ne de ben bu konuda doktorasını vermiş profesörüm. Bu yüzden 'kesin şöyle olacak' desem de inanma.
PSİKOLOJİK KURALLAR GEÇERLİ
Belki sadece 'ilişkinin zamana ihtiyacı olduğunu' hatırlatabilirim. Nitekim 'hız' denklemi ne diyor; "Oğlanı sıkboğaz etme çünkü çıkacağı yolda önce seni tanıması gerekiyor, bu da vakit demek!" Sen de o vakti derslerine çalışarak değerlendirebilirsin.
SAKARLIK BAŞA BELA
Selda abla beğendiğim kızı sakarlığım yüzünden kaybettim. Yürürken en olmadık yerlere çarparım. Evdekiler bir yana, arkadaşlarla gittiğim kafede bile vukuatım vardır. En son bir kıza açılmak isterken, kaynar çayı üstüne döktüm. O an panikle kalkmışım, yan masayı devirdim, insanlar da haşlandı. Bu durumda kız beni bırakıp gitti. Onun gönlünü nasıl alacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin. Rumuz; Bahtsız
S.U. CEVAP: Yaşını yazmamışsın ama şayet ergenlik çağındaysan, süratle uzayan kol bacak uzuvlarını kontrol edemeyebilirsin. Yani bu geçici bir durum. Fakaaat... Yaş kemale ermiş bir yetişkinsen sen tam bir sakarsın oğlum, geçmiş ola. Kızın gönlünü alma meselesini ise mailden konuşalım.
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- Selda Uskan
- Aşkın formülünü arıyorum!
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