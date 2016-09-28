  1. Çok ama çok pişmanım
Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba

Aşkın formülünü arıyorum!

Selda abla ben lise 1 öğrencisi bir kızım. Son sınıfta okuyan biriyle tanıştım ve bir haftadır uyku uyumuyorum. O da benden hoşlanıyormuş. Hoşlanmasını değil, hemen aşık olmasını istiyorum. Beklemeye vaktim yok. Çocuk çok yakışıklı, kızlar her an kapabilir. Bu işin mutlaka formülü olmalı, lütfen akıl verin. Rumuz; Kadıköy

S.U. CEVAP: Evlatçığım bildiğim tek formül; ders çalışan kazanır! Yoksa sandığın gibi ne aşkın 'hız eşittir, yol bölü zaman' gibi formülü var, ne de ben bu konuda doktorasını vermiş profesörüm. Bu yüzden 'kesin şöyle olacak' desem de inanma.

PSİKOLOJİK KURALLAR GEÇERLİ
Belki sadece 'ilişkinin zamana ihtiyacı olduğunu' hatırlatabilirim. Nitekim 'hız' denklemi ne diyor; "Oğlanı sıkboğaz etme çünkü çıkacağı yolda önce seni tanıması gerekiyor, bu da vakit demek!" Sen de o vakti derslerine çalışarak değerlendirebilirsin.

SAKARLIK BAŞA BELA
Selda abla beğendiğim kızı sakarlığım yüzünden kaybettim. Yürürken en olmadık yerlere çarparım. Evdekiler bir yana, arkadaşlarla gittiğim kafede bile vukuatım vardır. En son bir kıza açılmak isterken, kaynar çayı üstüne döktüm. O an panikle kalkmışım, yan masayı devirdim, insanlar da haşlandı. Bu durumda kız beni bırakıp gitti. Onun gönlünü nasıl alacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin. Rumuz; Bahtsız

S.U. CEVAP: Yaşını yazmamışsın ama şayet ergenlik çağındaysan, süratle uzayan kol bacak uzuvlarını kontrol edemeyebilirsin. Yani bu geçici bir durum. Fakaaat... Yaş kemale ermiş bir yetişkinsen sen tam bir sakarsın oğlum, geçmiş ola. Kızın gönlünü alma meselesini ise mailden konuşalım.
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