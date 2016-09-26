Çok ama çok pişmanım
S.U. CEVAP; Her ne kadar karşı taraf seni mecbur bırakmış olsa da, "O bana ihanet etti, ben de yaptım iyi oldu" diyerek kendini haklı çıkarmamana sevindim...
TEK EŞLİ VE SADIK OLMAK
Çünkü 'erkek yaparsa kadın da yapar' görüşü, kim ne derse desin Türk kadının meşrebine uymuyor. Aksi başımıza geldiğinde içimizden bir şeyler eksilmesi bu yüzden. Sana gelince, erkek arkadaşının seni oyalamadığından emin misin? Bence üzerinde durman gereken esas mesele bu.
MANKENLİK VE ZENGİN KOCA
Selda Hanım sizi hem Kalamış'tan tanıyorum, hem de şampuan reklamlarınızdan hatırlıyorum. Hep çok iyi bir evlilik yapacağınızı düşünürdüm. Sonra 'Sarıkız' köşenizi okudum. Baktım çok mütevazı bir hayat kurmuşsunuz kendinize. Oysa manken dediğiniz zengin adamla evlenmez mi? Açıkçası sizi merak ediyorum. Rumuz; Kalamışlı
S.U. CEVAP; Öncelikle 1.63 boyumla mankenlik yapmadım. Sadece reklamlarda oynardım. O da, okuduğum grafik-fotoğraf bölümünün araç gereçlerini almak için. 'Zengin adam ihtiyacına' gelince... Kızlara tavsiyem 'gönlü zenginleri' tercih etsinler.
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- Selda Uskan
- Çok ama çok pişmanım
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