Ali kıran baş kesen!
S.U. CEVAP; Sizi kutluyorum ve sizden binlerce kopyalanıp ülke geneline dağıtılmasını talep ediyorum. Hangi programı kastettiğinizi anladım. Ama kabahat oraya çıkıp terör estirerek erkekliğini ispat etmeye kalkanda değil, reyting uğruna onu stüdyodan kovmayan sunucu arkadaşımızda.
YARDIMSEVERLİ KILIBIKLIK
Selda abla ben her konuda eşime yardım eden biriyim. Evlendiğimizde karım 17 yaşındaydı ve hiç ev işi bilmezdi. O günden beri ben de mutfak işlerinde kendisine yardım ettim. Hala da ediyorum. Adımız bu yüzden 'kılıbığa' çıktı. Görüşlerini yazar mısın? Rumuz; Baho
S.U. CEVAP; Kılıbıklığı başlıktaki gibi yardımseverlik olarak tanımlayanlardanım. Ama onca eşin dostun arasında kocasına, "Çabuk kalk benim makyaj malzemelerimi getir" diyen kadına, "Kaldır şeyini de kendin al" demeyip 'peki karıcığım' pısırıklığıyla boyun eğene de ne denir bilemem! Takdiri, en iyisi siz okurlara bırakmak.
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- Selda Uskan
- Ali kıran baş kesen!
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