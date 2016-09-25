  1. Çok ama çok pişmanım
  2. Kocamın nişanlısı!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Eylül 2016, Pazar

Ali kıran baş kesen!

Selda Hanım çok rahatsız olduğum bir konuyu sizinle ve okurlarınızla paylaşmak istedim. Ben de bir erkeğim ama hemcinslerimin kadınlar üzerinde baskı kurmasına karşıyım. Çeşitli televizyon programlarında gördüğüm, aşağı yukarı her üç gençten biri 'evleneceğini söylediği' kıza 'malıymış' gibi davranıyor. Maalesef kızlar da bunu kabulleniyor. Adamın en hafif emri, "Bana haber vermeden köşedeki bakkala bile gidemezsin!" Ve hiç kimse "Sen kendine köle mi alıyorsun" demiyor. Bütün sorunlarımız önemli ama lütfen şu konuya da el atılsın. Ailelerden sorumlu bakanlık yetkililerini göreve çağırıyorum. Rumuz; T. Bahçecik

S.U. CEVAP; Sizi kutluyorum ve sizden binlerce kopyalanıp ülke geneline dağıtılmasını talep ediyorum. Hangi programı kastettiğinizi anladım. Ama kabahat oraya çıkıp terör estirerek erkekliğini ispat etmeye kalkanda değil, reyting uğruna onu stüdyodan kovmayan sunucu arkadaşımızda.


YARDIMSEVERLİ KILIBIKLIK
Selda abla ben her konuda eşime yardım eden biriyim. Evlendiğimizde karım 17 yaşındaydı ve hiç ev işi bilmezdi. O günden beri ben de mutfak işlerinde kendisine yardım ettim. Hala da ediyorum. Adımız bu yüzden 'kılıbığa' çıktı. Görüşlerini yazar mısın? Rumuz; Baho

S.U. CEVAP; Kılıbıklığı başlıktaki gibi yardımseverlik olarak tanımlayanlardanım. Ama onca eşin dostun arasında kocasına, "Çabuk kalk benim makyaj malzemelerimi getir" diyen kadına, "Kaldır şeyini de kendin al" demeyip 'peki karıcığım' pısırıklığıyla boyun eğene de ne denir bilemem! Takdiri, en iyisi siz okurlara bırakmak.
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