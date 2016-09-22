  1. Özveriyle aşık olunmaz!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Eylül 2016, Perşembe

Onurlu olma lüksü!

Selda abla eşimle aşk evliliği yaptık. Fakat eşim ihanet ediyor. Gururuma yediremiyorum. Boşanmak istiyorum. Durumumuz kötü, ayrılırsam 5 çocukla ortada kalacağım. Kendisine söyledim, "Onlar gelip geçiciydi, bir daha yapmam" dedi. Akrabalarımın ve komşularımın gözünde aldatılmış kadın olmaya dayanamıyorum. Rumuz; M. Ş.

S.U. CEVAP; Şimdi eşinden ayrılsan, evet 'ihanete katlanmadığın için onurunu kurtarmış olacaksın!' Ama diğer yandan yokluk kapına dayanacak, sağdan soldan borç istemeye başlayacaksın. Sanıyor musun ki, bu daha az onur kırıcı? Emin ol daha beter.

KAÇAMAK, KAÇAMAKTIR!
Biliyorum kadınlar, özellikle genç veya maddi gücü olanlar bu lafıma çıldıracak ama hayat insana şunu öğretiyor; Koca, karısını ve çocuklarını kimseye muhtaç etmiyorsa neden bir iki kaçamağına göz yumulmasın ki! Kalbini değil mantığının sesini dinle.


AŞIĞIM, DUYURULUR!
Bir zamanlar aşk da neymiş diyen adamdım. Delikanlıyı bozar derdim. Kadın kısmına köle olmak kitabımda yazmazdı. Ama Eros denen aşk tanrısı okunu kalbime sapladı, en olmayacak kızı sevdim. Daha 14 yaşındayken, "Ben büyüyünce seninle sevgili olacağız" derdi. Ne yaptı etti, beni kendine köle etti. O Eros efendiyi yakalarsam elindeki oku gözüne sokacağım. Rumuz; Ezel

S.U. CEVAP; Gözün aydın hayatım 'sevdalar alemine' hoş geldin. Demek ki artık sen de yarım akıllısın. Kış geceleri bağrını açıp, yârin sokağında voltalar atacaksın. Dur yahu o benim zamanımdaydı. Şimdi aşk Allah'tan "mesaj attı mı, atmadı mı" şeklinde sürdürülen 'bilişim katkılı iletişim' şekli. Yani üzülme, yüreğin daha az yorulacak.
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