  1. Sebebim annemdir!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi

Özveriyle aşık olunmaz!

Selda hanım 35 yaşında bir erkek okurunuzum. Dünkü köşenizde 'sevmek için özveri gerekir' gibi bir yorum yapmışsınız. Hiç aşık olmadım ama bildiğim kadarıyla, 'sevgi' kendiliğinden oluşur, herhangi bir çabaya gerek yoktur. Zorla güzellik olmaz yani. Ya seviyorsunuz ya sevemiyorsunuz, kendimden biliyorum. Rumuz; Levend

S.U. CEVAP; Neden bugüne kadar sen de bu duyguyu tatmadın acaba? Herhalde bunu da tahlil etmişsindir. Acaba diyorum, işi biraz akışına mı bıraksan, fazla didiklemesen!

ÖZVERİ VE AŞK
Dünkü cevabıma gelince; 'Özveri, aşık olurken değil aşkı sürdürmek için gerekli' demişimdir mutlaka. "Ay ben buna aşık olayım, hadi biraz çaba göstereyim" niyetiyle yola çıkılmaz elbette. Ama 'anlayış, şefkat, saygı, karşındakinin gönlünü hoş tutmak' gibi olmazsa olmazlar için kendinden fedakarlık etmek şart.

EVLENMEK İSTİYORUM
Selda abla 28 yaşındayım ve ikizlerim var. Biri otistik, diğeri zehir gibi akıllı. Eşim, oğlumun hastalığı ortaya çıkınca evi terk etti. Beş kuruşsuz ortada kaldık. Çocuklarımı bırakıp çalışamıyorum. Evlenmem şart. Yaşlı olabilir veya onun da çocukları olabilir, hepsine gül gibi bakarım. Rumuz; Nefise Gülay

S.U. CEVAP; Genelde 'evlenmek isteyen' okur maillerine yer vermiyorum ama senin durumun özel. Belki eşini kaybetmiş, kadın desteğine ihtiyaç duyan birileri çıkar bilmiyorum. Ama senin de oturduğun yerde yapacağın şeyler var. El emeğini değerlendir mesela. Tekstil firmaları nakış vs. için dışarıdan eleman çalıştırıyor.
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