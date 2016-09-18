Sebebim annemdir!
S.U.CEVAP; Haklısın kukumav kuşu gibi pencereye tüneyip beklemekle koca bulunmuyor. Ama sokak sokak gezerek de bulunmaz. Bulunsa da nasıl güveneceksin? Ancak kaliteli çevre edinerek kendini birilerine gösterebilirsin.
ÜRETEN KADIN OLMAK
Üretmek için de çalışmak şart. Herhangi bir becerin yoksa belediyelerin açtığı kurslara katıl. İnan onlarca kadın buralarda meslek sahibi oluyor. Her ne kadar bu işler kısmetse de, sen de kısmetine yardımcı ol biraz.
MUTLU EVLİLİK SIRLARI
Yeni nişanlı bir gencim. Aileler arasında sorunlar başladı. Hata mı yaptım bilmiyorum. Evlilik kararını acele ile verdim. Annemlerle hiçbir şeyimi paylaşmam. Ama bu kez açılmak ihtiyacınyı duydum. Evlilikte mutlu olmanın sırlarını sormak için geç mi kaldım? Rumuz; Erhan
S.U. CEVAP; Gözlemlerim sonucu şuna kanaat getirdim. Öncelikle, karının ailesi ile senin ailen mümkün olduğu kadar uyumlu olacak. Birileri Boğaz'da sefa sürerken, diğeri gecekonduda, iki kuruşu yan yana nasıl getireyim diye düşünmeyecek. Mutlu olmanın diğer başlıkları ise şöyle; Sevgi, şefkat, anlayış, sabır, taktir etmek, gönlü bol olmak vb. Yani özveri şart.
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- Selda Uskan
- Sebebim annemdir!
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