  1. Şaşırdım kaldım
Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Eylül 2016, Pazar

Sebebim annemdir!

Selda abla annemin yüzünden evde kaldım. Annem kendi zamanındaki gibi görücü gelecek sanıyor. Değil bu evde bir kız olduğunu, kimse yaşadığımın bile farkında değil. Ana - kız yaşadığımız için eve giren tek erkek tüpçümüz. O da evli. Annem çıkıp dolaşmama da izin vermiyor. Benim bulduklarım da internetten tanımadığım tipler. Artık bir kocam olsun istiyorum açıkçası. Rumuz; Asiye Aysun T.

S.U.CEVAP; Haklısın kukumav kuşu gibi pencereye tüneyip beklemekle koca bulunmuyor. Ama sokak sokak gezerek de bulunmaz. Bulunsa da nasıl güveneceksin? Ancak kaliteli çevre edinerek kendini birilerine gösterebilirsin.

ÜRETEN KADIN OLMAK
Üretmek için de çalışmak şart. Herhangi bir becerin yoksa belediyelerin açtığı kurslara katıl. İnan onlarca kadın buralarda meslek sahibi oluyor. Her ne kadar bu işler kısmetse de, sen de kısmetine yardımcı ol biraz.

MUTLU EVLİLİK SIRLARI
Yeni nişanlı bir gencim. Aileler arasında sorunlar başladı. Hata mı yaptım bilmiyorum. Evlilik kararını acele ile verdim. Annemlerle hiçbir şeyimi paylaşmam. Ama bu kez açılmak ihtiyacınyı duydum. Evlilikte mutlu olmanın sırlarını sormak için geç mi kaldım? Rumuz; Erhan

S.U. CEVAP; Gözlemlerim sonucu şuna kanaat getirdim. Öncelikle, karının ailesi ile senin ailen mümkün olduğu kadar uyumlu olacak. Birileri Boğaz'da sefa sürerken, diğeri gecekonduda, iki kuruşu yan yana nasıl getireyim diye düşünmeyecek. Mutlu olmanın diğer başlıkları ise şöyle; Sevgi, şefkat, anlayış, sabır, taktir etmek, gönlü bol olmak vb. Yani özveri şart.
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