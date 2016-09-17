Şaşırdım kaldım
Annemle babam evliliklerinde mutsuz olmuşlar. İkisi ayrı kutup. Ben de aynı hataya düşmek istemiyorum.
Anlayacağınız ne yapacağım bilmiyorum. Rumuz; Bhr
S.U. CEVAP; Meslek seçimi gibi, evlilik de insan hayatının kırılma noktalarından biri...
Belki de en önemlisi. Bu yüzden karar vermeden önce karşımızdaki adayları iyice tanımak şart. 'Bir iki yemeğe çıkıp nasıl çatal bıçak tuttuğundan veya hangi yemeği sevdiğinden' filan söz etmiyorum tabii.
Anlatmaya çalıştığım karakter yapılarınız...
DERİNLEMESİNE ARAŞTIRMA
Bir de eskiden aileler, damadı ve ailesini mercek altına alır, 'çevresinde nasıl bilinir' diye sorup soruştururlarmış. Bence bu gün de aynı şeyi yapmakta fayda var. Ama diğer yanda ten uyumunuzu da bilmelisiniz ki bunun pişmanlığı hiçbir şeye benzemez.
Hangisine üzüleyim?
Kime yanayım bilemedim. Haberleri izliyorum, Tarık Akan'ı kaybetmişiz.
Genç kızlığımın ilahıydı. Öte yanda gencecik üç kardeş denizde boğuluyor. Ailesinin feryatları hala kulağımda. Selda Hanım bu nasıl dünya? Hadi diyelim Tarık Akan bir parça yaşadı, ya diğer gençler? Henüz hayatın baharındalar... Paylaşmak istedim. Rumuz; Mavi gözlüm
S.U. CEVAP; Büyüklerimiz, isyan etmek yerine tevekkülü olmayı öğütler.
Kabullenmesi zor olsa da, 'doğmak' kadar 'ölüm' de doğaldır ve insan sevdiklerinle mutlaka kavuşur. Hadi şimdi dua edelim; Allah tüm sabrımızı alıp o üç kardeşin ana babasına ve Tarık Akan'ın yakınlarına versin. Amin.
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- Selda Uskan
- Şaşırdım kaldım
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