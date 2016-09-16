Bekar ve mutlu
S.U. CEVAP; Geçenlerde komşularımla oturduk, kocalardan söz ediyoruz. Baktık hiç kimse eşinden memnun değil. Aramızda 60'larında hiç evlenemediği için mutsuz olan bir arkadaş daha var. Dedik ki, "Şimdi aç ellerini Allah'a dua et, seni bu koca müessesesinden kurtardığı için!"
EŞ Mİ, İŞ Mİ?
Yani evlenmek, mutluluğun anahtarı sanılsa da, işinde başarılı, dostları tarafından sevilen bir kadın da mutlu bir hayat sürebilir. Mesela eşimin teyzesi Gülçin Çaylıgil, kendisi gibi avukat bir hanım arkadaşıyla yıllarca aynı evi paylaşmış ve çok eğlenmişlerdi.
DÜNKÜ MEKTUP
Selda hanım sıkı takipçinizim. Dün size yazan genç sakarlığından şikayet ediyor. Benim oğlum da aynı. Eline aldığı her şeyi düşürüp kırar. Kız arkadaşı da bu durumu aşağılar. Ama oğlum komik biri olduğu için işi espriye vuruyor, "Yer çekiminden nefret ediyorum" deyip hatasını unutturuyor. Dünkü gence de aynısını tavsiye ederim. Sakarlıkları geçene kadar böyle şeylerle durumu idare etsin. Rumuz; Tülay Ç.
S.U. CEVAP; Erkek annelerinin hassasiyeti bir başka, kendimden biliyorum. Oğlunuzun bulduğu 'sakarlığı geçiştirme' yöntemi ise şahane. 'Alaycı' kızlara gelince, bu kadar gönül koymayın henüz çok gençler. Daha doğrusu ne çocuk, ne yetişkinler. Zaten adı üstünde, 'tecrübesiz yetişkine ergen' demiyor mu?
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Bekar ve mutlu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bir sevda masalı 15 Eylül 2016, Perşembe Aşkımı seslendim cihana bir tek o duymadı abla. 'Ben senin uğuruna ölürüm' dedim bir tek o anlamadı abla. Şimdi...
- Neyimi kıskanıyor anlamadım! 13 Eylül 2016, Salı Selda abla öyle yakışıklı bir adamla beraberim ki, kızların fazlasıyla dikkatini çekiyor. Ben vasat tipim ama nedense...
- Bir bayram anısı 12 Eylül 2016, Pazartesi Sevgili okurlar Kurban Bayramınızı, çocukluğumdan kalan tatlı bir anıyla kutlamayı istedim. Bu bir 'kurban kesme'...
- İşkence olmadığının kanıtıdır 11 Eylül 2016, Pazar Selda Hanım bilmem izliyor musunuz, Müge Anlı'da iki yıldır 'Nazmiye Çam' cinayeti ele alınıyor. Bir de kayınbirader...
- Yazarak unutuyorum! 10 Eylül 2016, Cumartesi Selda abla sevdiğim gençten ayrıldım. Geçen yıl benimle konuştu. Dedi ki, "Bizimki çocukluk aşkıydı, şimdi ikimiz...