Bir sevda masalı
S.U. CEVAP; Bu devirde sevda mı çekilir be oğlum? Hele o sevdadan yatak döşek yatar mı insan? Evet eskiden kaç-göç varmış kızlarla tanışmak zormuş. Hatta tanışsan bile aşkını ilan etmek çoğu zaman mümkün olmazmış.
DAĞ TAŞ KIZ DOLU
Demek ki çok şanslısınız. 80 milyonluk ülkenin neredeyse 10 milyonu evlilik çağına gelmiş gelin adaylarından oluşuyor ve Allah'tan hepsi sokağa çıkabiliyor. Şimdi o döşekten kalkıyorsun ve kendine yeni birini buluyorsun. Ama lütfen kızın sana olan duygusunu anlamadan işi aşk boyutuna getirme. Ki sonu yine hüsran olmasın.
SAKARLIK BAŞA BELA
Selda abla beğendiğim kızı bil bakalım hangi sebeple kaybettim? Hayatta bilemezsin; ben sakarım. Ama çok. Normal yürürken en olmadık yerlere çarparım. Evdekileri boş ver arkadaşlarla gittiğim kafede bile vukuatım var. En son bir kıza açılacağım, kaynar çayı üstüne döktüm. O an panikle kalkmışım, yan masayı devirdim, insanlar da haşlandı. Bu durumda kızın gönlünü almak için ne yapılır? Rumuz; Bahtsız
S.U. CEVAP; Yaşını yazmamışsın ama şayet ergenlik çağındaysan, süratle uzayan kol bacak uzuvlarını kontrol edemeyebilirsin. Yani bu geçici bir durum. Fakaaat... Yaş kemale ermiş bir yetişkinsen sen tam bir sakarsın oğlum, geçmiş ola. Kızın gönlünü alma meselesini ise mailden konuşalım.
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