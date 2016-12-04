Ünlülerin kriz yönetimi
Ayağı burkuldu, kaşı patladı, burnu kırıldı, silahlı saldırıya uğradı, yok elli kişi saldırdı, yok on beş kişiydi… Bu olayın şehir efsanesine dönüşme durumunu bitirecek şey, gerçeğin tek bir ağızdan doğru cümlelerle açıklanmasıdır. Bu da bizim ünlülerin tek yapamadığı şey… Kriz yönetememek…
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EĞLENCENİN YENİ ADRESİ
Cihangir'de 'Aramızda' isimli yeni bir mekan açılmış. Kiminle konuşsam oradan bahsediyor. Önümüzdeki hafta ilk işim oraya gitmek olacak. 'Aramızda' ufak ama şık bir gece kulübü. Canlı müzik yapıyorlarmış. Hatta Perşembe akşamları Ersay Üner sahne alıyormuş.
Şarkılarının yanı sıra kişiliğiyle de çok sevdiğim Ersay Üner sayesinde kısa sürede mekanın müdavimleri oluşmuş.
Tanıdığımız birçok ünlü şarkıcı, oyuncu ve manken perşembe akşamları Ersay Üner sahnesi olduğu gün 'Aramızda'ya gidip sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyormuş.
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ZENGİNİN MALI…
Bana en çok "Ünlüler ne kadar kazanıyor?" diye soruluyor. Halbuki ben kimseye "Ne kadar para kazanıyorsun?" diye sormam, soramam. Çünkü utanırım. Ayrıca bana ne başkasının cebindeki paradan...
İnsanların kazançlarını konuşmak bana garip geliyor. Bazen futbolcular için "Bir top peşinde koşturup milyonları götürüyor", şarkıcılar içinse "Çıkıp şarkı söylüyor onca parayı alıyor" gibi sözler duyuyorum.
Şöyle bir araştırma yaptım: En çok Arda Turan, Beren Saat, Tuba Büyüküstün, Demet Akalın ve Kıvanç Tatlıtuğ'un kazancı merak ediliyor. Ve en çok bu ünlülerin kazançlarıyla ilgili haber yapılıyor.
Allah herkese çok versin… Allah herkesin çarşısını pazar yapsın.
Kendi cebinize bakın başkasınınkine değil yahu!
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ŞÖHRETİ HİÇE SAYDILAR
"Kim ne çok para kazanıyor" derken aklıma birden bazı isimler geldi… Yıllarca televizyonda güzel işler yaparken bir anda başka hayatı seçip kendi yolunu çizen bazı isimler var.
Bunlardan ilk aklıma gelen Özgül Namal, Nehir Erdoğan ve Mehmet Akif Alakurt… Hepsi birbirinden güzel işlere imza atmış ve yer aldıkları dizilerle reyting rekorları kırmış isimler. Bu oyuncuların ünü de ülke sınırlarını aşmıştı.
Şöhret çabuk bırakılamayacak, vazgeçmesi zor bir yaşam şeklidir.
Sanatçılar hayranlarının yoğun ilgisini ve kameraları ne kadar istemese de bu, onlarda alışkanlık yapar.
Özgül Namal, bebek büyütüyor ve sakin bir yaşam sürüyor. Nehir Erdoğan aynı Özgü Namal gibi evlendi ve şöhreti elinin tersiyle itti. Mehmet Akif Alakurt da Brezilya'ya yerleşti.
Özgül Namal ve Nehir Erdoğan bir müddet sonra sektöre dönebilir.
Ancak Mehmet Akif Alakurt, bu işten tamamen soğuduğunu dizi, film ve televizyon projesi duymak bile istemediğini söylüyormuş.
Bu işi gerçekten çözemedim. İsteyerek, severek başladığın ve başarıya ulaştığın bir şeyden vazgeçip hayatının yönünü nasıl değiştirirsin ve o yeni hayata nasıl adapte olursun gerçekten merak ediyorum.
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- Özgür ARAS
- Ünlülerin kriz yönetimi
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