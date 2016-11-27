Yol Durumu
  1. Gülben kutsal topraklarda
Özgür Aras Özgür ARAS
  • 27 Kasım 2016, Pazar

Atı alan Üsküdar’ı geçmiş

Hikayeyi dinleyince "Sen öyle san diye haykırmak" geldi; ama yapamadım. Haliyle içimden bol miktarda söylendim. Hepinizin çok yakından tanıdığı ünlü erkek oyuncumuz uzun zamandır aşk yaşadığı ama geçtiğimiz günlerde ayrıldığı kız arkadaşı için her yerde "O beni asla unutamaz. Kapımda yatacak. Yalvaracak" diyormuş. Kendisine acı haberi vermek bana düşsün istemezdim. Ama artık oyuncumuz kendine bir çeki düzen verse iyi olacak. Çünkü göğsünü gere gere "O beni unutamaz" dediği kız arkadaşı, oyuncunun kendi gibi ünlü olan meslektaşıyla aşk yaşamaya başlamış. Şimdilik gözlerden uzakta yaşanan bu aşk, acaba ne zaman patlayacak? Bunun için bahisler oynanıyor, iddialar havada uçuşuyor! Ben söyleyeyim de… Üstelik adamın bütün çevresi bundan haberdar. Henüz bizimkinin kulağına gitmemiş. Çünkü kız ne dışarıda ne de sosyal medyada renk veriyormuş. Bizim ünlü oğlumuz da büyük bir hasretle, "O beni unutsa, çoktan başka biriyle ilişkiye başlardı. Bana nispet yapardı. Ama hiçbir şey yapmıyor, doğru zamanı bekliyor" diyormuş. Ah zavallım ya! Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Sen artık kendi yoluna bak. "O beni unutamaz" gibi büyük laflar da etme! Öyle bir unutulursun ki şaşar kalırsın.

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ÇEHRE'DEN YEPYENİ PROJE
Döneminin güzellik kraliçesi Nebahat Çehre… Kraliçe olduktan sonra sinemaya giren, döneminde sinemanın Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney'le büyük aşk yaşayan Nebahat Çehre her işi hakkını vererek yapıyor. Çehre'nin film artistlerinin sahneye çıktığı dönemlerde diğer yıldızlar gibi sahneye balıklama atlamayarak önemli hocalardan dersler alıp sahnelere geçtiğini hep duydum. Ünlü sanatçının, Sezen Aksu'nun ilk bestelerinden 'Büklüm Büklüm'ü, Ali Kocatepe'nin prodüktörlüğünü yaptığı 'Gazino-Numara' albümünde okumuşluğu bile var. TRT'de önemli işlere imza attan ve yıllar sonra Özcan Deniz'le oynadığı 'Haziran Gecesi' ile gündeme gelen Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu dizisiyle de kalbimize tamamen kazındı. Nebahat Çehre, hiçbir zaman genç ve dinamik görünümünden bir şey kaybetmedi. Şimdi gördüğümüz kadın şu anki görüntüsüyle birçok genç yıldıza taş çıkaracak durumda. Şimdi bir televizyon programı için kolları sıvayan Çehre, ilk çekimini gerçekleştirdi. Ünlü sanatçının ilk konukları da 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşları Beren Saat ve Selçuk Yöntem oldu. Bol kahkahalı ve sıcak geçen programın diğer bölümlerinin de aynı güzellikle geçeceğinin hissini şimdiden aldım. Programın hangi kanalda yayına gireceği ise önümüzdeki ay belli olacak.

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ÇOCUKLU AİLELERİN YENİ GÖZDESİ
Watergarden İstanbul, şu sıralar ünlülerle çocuklarının yeni gözde mekanı... Yeme-içme ve eğlence anlayışına farklı bir soluk getiren Watergarden İstanbul; çocuklar için rengarenk bir dünya yarattı. Watergarden'da şu aralar 'Lego Yapım Etkinlikleri' düzenleniyor. İşte çocuklara yaşıtlarıyla birlikte keyifli vakit geçirme ve eğlenirken öğrenme fırsatı sunan Watergarden İstanbul, bu yüzden ünlü isimlerin çocukları dahil herkes tarafından tercih ediliyor. Anlayacağınız burada çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayan, legolardan çeşitli figürler sergileyen ünlülerin keyfine diyecek yok…
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