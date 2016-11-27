Atı alan Üsküdar’ı geçmiş
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ÇEHRE'DEN YEPYENİ PROJE
Döneminin güzellik kraliçesi Nebahat Çehre… Kraliçe olduktan sonra sinemaya giren, döneminde sinemanın Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney'le büyük aşk yaşayan Nebahat Çehre her işi hakkını vererek yapıyor. Çehre'nin film artistlerinin sahneye çıktığı dönemlerde diğer yıldızlar gibi sahneye balıklama atlamayarak önemli hocalardan dersler alıp sahnelere geçtiğini hep duydum. Ünlü sanatçının, Sezen Aksu'nun ilk bestelerinden 'Büklüm Büklüm'ü, Ali Kocatepe'nin prodüktörlüğünü yaptığı 'Gazino-Numara' albümünde okumuşluğu bile var. TRT'de önemli işlere imza attan ve yıllar sonra Özcan Deniz'le oynadığı 'Haziran Gecesi' ile gündeme gelen Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu dizisiyle de kalbimize tamamen kazındı. Nebahat Çehre, hiçbir zaman genç ve dinamik görünümünden bir şey kaybetmedi. Şimdi gördüğümüz kadın şu anki görüntüsüyle birçok genç yıldıza taş çıkaracak durumda. Şimdi bir televizyon programı için kolları sıvayan Çehre, ilk çekimini gerçekleştirdi. Ünlü sanatçının ilk konukları da 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşları Beren Saat ve Selçuk Yöntem oldu. Bol kahkahalı ve sıcak geçen programın diğer bölümlerinin de aynı güzellikle geçeceğinin hissini şimdiden aldım. Programın hangi kanalda yayına gireceği ise önümüzdeki ay belli olacak.
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ÇOCUKLU AİLELERİN YENİ GÖZDESİ
Watergarden İstanbul, şu sıralar ünlülerle çocuklarının yeni gözde mekanı... Yeme-içme ve eğlence anlayışına farklı bir soluk getiren Watergarden İstanbul; çocuklar için rengarenk bir dünya yarattı. Watergarden'da şu aralar 'Lego Yapım Etkinlikleri' düzenleniyor. İşte çocuklara yaşıtlarıyla birlikte keyifli vakit geçirme ve eğlenirken öğrenme fırsatı sunan Watergarden İstanbul, bu yüzden ünlü isimlerin çocukları dahil herkes tarafından tercih ediliyor. Anlayacağınız burada çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayan, legolardan çeşitli figürler sergileyen ünlülerin keyfine diyecek yok…
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- Özgür ARAS
- Atı alan Üsküdar’ı geçmiş
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