Gülben kutsal topraklarda
Bu hafta köşemi Umre ziyaretinden yazıyorum.
Bana nasip olan umarım, gönlünden geçiren herkese nasip olur.
Birkaç yıl önce içimden geçirmeye başlamıştım. O zaman anneannem hayattaydı.
Ona "Seni Umre'ye götüreceğim" diye söz vermiştim. Vefat edince bu arzum yarıda kaldı. Sonrasında ise kendimi hazır hissetmedim.
Zamanı şimdiymiş… Çoğu zaman yapılanların gösterilmesinden rahatsız olurum. Ama bu konularda imrendirmek, özendirmek ve yol açmak çok önemli... Beni bu yolda iki sevgili dostum özendirdi. Biri kitaplarıyla ve yaptığı programlarla tanıdığınız Aşkım Kapışmak, diğeri de benim ve birçok ünlü ismin avukatı Ayşegül Mermer... Umre ziyaretine iki yıl önce beraber gittiler. Dönüşlerinde uzun uzun anlattılar ve ben her anlattıklarını kalbime kazıdım. Bunun üzerine ben de Umre'ye gitmeyi yürekten istedim.
Umre'ye gitmeye karar verdiğim gün Aşkım Kapışmak'ı aradım. O da beni Suna Dumankaya'ya yönlendirdi. Evet o kendi tarifleriyle herkese güzellik sırları veren, kendi markasıyla onlarca ürünü olan Suna Dumankaya...
Hanımların kurtarıcısı Suna Dumankaya, sevdiklerini kendi deneyimlerinden yola çıkarak çok başarılı bir organizasyonla Umre'ye götürüyor. Bu konuyu kendisiyle detaylı bir şekilde konuştum.
Beni 'Amade Turizm' adlı bir turizm şirketine yönlendirdi.
Bana organizasyonu anlattılar.
Tarihleri kararlaştırdık. Tabii ben bu arada Amade Turizm'i google'dan ayrıntılı bir şekilde araştırıp şirket hakkındaki yorumlara baktım.
Teyzemden de bu yolculukta yanımda olmasını rica ettim.
DUALAR BELALARDAN KORUR!
Anne karnına düştüğümüzde kaderimiz, nefes sayımız yazılır ve değişmez. Yeryüzünde bir rolümüz vardır. Doğduğumuz andan itibaren o rolü oynarız.
Dualar; belalardan ve kazalardan korur! Kimsenin haberi olmadan, söylenmeden yapılanlar iyiliktir! Allah nasip etti; Kutsal Topraklar'a kendim, sevdiklerim ve beni bırakıp gökyüzünden izleyenler için Allah'ım kabul ettiyse bol bol dua etmeye geldim.
Yaşamadan anlatmak mümkün değil… İlk olarak Medine'ye ardından Mekke'ye vardım.
Camide bir ara kendimi ağlarken buldum. Durduramadım kendimi...
Dua ederken gönlüme o kadar isim düştü ki... Yakınımdakiler, uzağımdakiler ve sadece bir defa selamlaştıklarım bile... Tek tek isimlerini geçirdim duamda.
YEPYENİ BİR 'ÖZGÜR'
Dışımı süslemekten, pahalı kıyafetlerden, çantalardan, saatlerden ve arabalardan vazgeçeli uzun yıllar olmuştu.
Dışımı değil, içimi süslemeye çalıştım hep. Kıyafetlerin, saatlerin, çantaların ve arabaların değil Özgür'ün değerli olduğunu erken anladım. Sıradan siyah bir kot, siyah bir tişört ve ayakkabının yine beni Özgür yaptığını anladım. Dışım değil, içimdi beni ben yapan! Hayatımda değişen bir şeyin olmadığını anladım. Her öğrendiğim şey, bir yeni öğretiyi getirdi...
İyi olmanın her kapıyı açtığını deneyimledim. Egoma yenik düşmedim mi? Aralarda o kadar yenik düştüm ki... Her egoma yenildiğimde kendimi cezalandırmayı da öğrendim.
Paylaşmayı öğrendim daha önemlisi... Paylaştıkça daha da çoğaldığını gördüm her şeyin.
Şimdi yenilenme zamanı...
Tüm öğrendiklerimin üzerinden geçiyorum. Bu öğretiler, hayatın bana sundukları, acılarım, sevinçlerim, başarılarım ve başarısızlıklarım için hayata teşekkür ediyorum;
Allah'a şükrediyorum.
Benim bu yenilenme ve özümü bulma sürecimi Allah size de nasip etsin inşallah!
4. ZİYARETİYMİŞ
Amade Turizm İstanbul Atatürk Havaalanı'nda karşıladı bizi. Ama ne karşılama...
Güler yüzle, hediyeleriyle tüm organizasyonda bize gerekecek detayların hazır olduğu valizlerle...
Heyecanlıydım. Benim gibi Umre'ye ilk kez gidiyorsanız hiçbir detayı bilmiyorsunuz demektir. Her şey senin adına düşünülmüş ve hazır; ne büyük rahatlık… Uçağa biniyorsun, Medine'ye iniyorsun, seni uçağın kapısında karşılıyorlar, giriş işlemlerin yapılıyor ve otele varıyorsun.
Sonra ibadet zamanı... Rehber hoca geliyor, sana bir kulaklık ve bir cihaz veriyor. Dualar okuyor ve kısa bilgiler veriyor.
Araştırdım; bu konforu başka hiçbir turizm acentesi sağlamıyormuş.
Bu açıdan detaylar ayrıntıda gizli sözü Amade Turzim'e uyuyor. 1992 yılından bu yana hizmette lider olunca… Umre ziyaretini tam 40 kişilik bir ekiple yaptım. Uçağa binene kadar kim var kim yok haberim yoktu. Uçağa bir bindim Aslı Şen, Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Gül Dürüst, Zahide Yetiş, Bediha Akartürk gibi iş dünyasından ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim vardı. Hepsi de kutsal toprakları Suna Dumankaya ve Amade Turzim organizasyonuyla ziyaret etti.
Dualar edildi… Biraz önce saydığım isimlerin özeni, 40 kişilik grup içindeki güler yüzleri ve sıcakkanlı yaklaşımları beni bu özel yolculukla kendilerine hayran bıraktı.
Medine'ye vardığımızda bizi getiren uçakla Gülben Ergen dönüş yapmış. 3 günlük bir ziyarete gelmiş ve bol bol dua etmiş. Bu dördüncü Umre ziyaretiymiş. Bir de Hacı ziyareti olmuş.
Birçok güzel kalp tanıdım.
Suna Dumankaya ve Amade Turzim ile sözleştim; en kısa sürede tekrar kutsal topraklara gideceğim. Dediğim gibi Allah kalbinden geçiren herkese Allah nasip etsin…
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- Özgür ARAS
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