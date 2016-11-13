Skandal gece!
Olay kahramanlarımızdan erkek olanı çok ünlü bir oyuncu ve uzun süredir de devam eden bir ilişkisi var. Birlikte olduğu kişi de en az onun kadar tanınan bir oyuncu. Hatta sürekli evlenme haberleriyle gündeme geliyorlar ve hayırlısı deyip duruyorlar. Ama gecelerde dolanan bu hikaye doğruysa bu iş ne kadar hayırlı olur bilemedim gerçekten… Erkek başkahramanımız, kız arkadaşı setteyken erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Yemek, fasıl derken eğlence bir gece kulübünde devam ediyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak olay daha sonra raydan çıkıyor. Bizim kafadarlar kendi hallerinde eğlenirken içeri bir kız grubu giriyor. Ve bilin bakalım, o grubun içinde kim var? Doğru tahmin! Ünlü eski sevgili... İlk başta ortalık gerilse de, birbirlerinin yüzüne bakılmasa da sonra nasıl oluyorsa birbirlerine selam veriyorlar, ardından ikili arasında mesajlaşma trafiği başlıyor. Ve aynı anda ikisi de masalarından kalkıp hani şu en gizemli tuvaletleriyle ünlü mekan var ya tuvaletin orada buluşuyor. Ve büyük kavuşma, hasret giderme anında müşterilerden birine yakalanıveriyorlar. Yakalanma korkusuyla ünlü eski sevgili, "Ne yapıyorsun sen?" diyerek adamın suratına okkalı bir tokat fırlatıp arkadaşlarının yanına dönüyor. Ve anında da mekanı terk ediyor.
Ünlü erkek oyuncu da girdiği şoktan kurtulup, arkadaşlarının yanına gidiyor.
Sonra mekanın işletme müdürünü yanına çağırıp, "Bu olay duyulursa sizi mahvederim, o müşteriyi de bulup susturun" talimatları yağdırıp mekanı terk ediyor. Vallahi ben anlatanların yalancısıyım. Ama olay doğruysa, olayın başkahramanlarından olan ünlü kadın oyuncunun pek susmadığı aşikar...
Çünkü masalarda dilden dile bu olay konuşuluyor. Eminim şu ara her iki tarafın da kulakları bol bol çınlıyordur.
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KAPIDA AŞK VAR
Geçen hafta sekizinci kitabım 'Kapıda Aşk Var' çıktı… Aşk romanı seviyorsanız yeni kitabımı okumanızı tavsiye ediyorum.
Ben yazarken etrafımdan duyduğum, gördüğüm ve beni etkileyen hikayelerden yola çıkarak çok içten bir hikaye oluşturdum.
Elimde bilgisayar oturmuş klavyelerin tuşuna basarken bazen kendimi çok sinirli, bazen çok mutlu, bazen de gözümden yaşlar akarken buldum. Çünkü yazdığım şeyler gerçek hikayeleri kapsıyordu.
Aşk… Yaşanası duygu... Acı, mutluluk, sevgi hep aşkın içinde var.
Bunların hepsi de benim kitabımda var işte. Şimdi sosyal medya hesaplarıma kitabı alanlar notlar yolluyor. Benim yazarken hissettiklerim onlara da geçmiş.
Bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi?
Bugün saat 15.00'te Tüyap Kitap Fuarı'nda 'Kapıda Aşk Var'ın imza günü düzenlenecek. 3 numaralı salonda İnkılap Kitabevi Standı'nda olacağım.
Sadece ben yokum, birçok ünlü yazarın da imza günü var. Gelirseniz beklerim.
Eğer gelemezseniz kitapçıdan bir tane 'Kapıda Aşk Var' alıp okursanız çok sevinirim. Yorumunuzu benimle paylaşmanız da beni çok mutlu eder. Ben kapıları açtım aşkı bekliyorum… Umarım sizin kapınıza gelmiştir aşk…
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TAN'DAN DOPDOLU BİR ALBÜM
Tan Taşçı'nın 'Sevmek Yetmiyor Bazen' albümünde yer alan parçalar son günlerde dinlediğim en iyi şarkılar. Albümde boş yok… Benim favori şarkım ise 'Ona Söyle'. Sanırım bir haftadır arabada çevirip çevirip bu şarkıyı dinliyorum. Dijital platformlara da bakıyorum; 'Ona Söyle' almış başını gidiyor.
Albümün çıkış şarkısı 'Hata' da güzel; ama nedense 'Ona Söyle' beni çok etkiledi.
Albümdeki tüm söz ve besteler Tan Taşçı'ya ait. Eğer şarkı güzelse hiçbir şey yapmana gerek yok. Çünkü dinleyici bir şekilde şarkıya ulaşıp sahip çıkıyor. İşte buna en iyi örnek Tan Taşçı'nın 'Sevmek Yetmiyor Bazen' albümündeki şarkılar…
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- Özgür ARAS
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