Gülşen’den örnek davranış
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YOLUNUZ ADANA'YA DÜŞERSE…
Geçen hafta Adana'ya gittim. Yeme-içme deyince aklıma ilk Adana gelir. Muhteşem Adana Kebap… Bundan on yıl önce Adana'ya daha çok gider gelirdik; çünkü orada eğlence hayatı daha çoktu. Şimdi biraz değişmiş. Çok fazla alternatif var ama bana o eski eğlenen kitle yokmuş gibi geldi. Adana'da canlı müzikte şu aralar 'Baby Richy' adında bir mekan meşhur. Hakan Altun, Tan, Berkay ve Serdar Ortaç gibi isimler burada sahneye çıkmış. Gördüğüm kadarıyla gençliğin nabzını Baby Richy tutuyor. Kebap ve ızgara çeşitlerini fasıl eşliğinde yemek isterseniz de Hadırlı Restaurant'ı öneriyorum. Burası gölün başlangıcında Sevgi Adası'nın karşısında 600 kişilik bir mekan. Rezervasyonsuz gidilemiyor, aksi halde doluluktan kapıda kalırsınız. Mekanın sahibi 32 yaşındaki Yıldıray Yalçın. Her detayla kendisi ilgileniyor. Eğlenmeyi ve gezmeyi sevdiği için de gezip gördüklerini kendi mekanında uyguluyor. Bu açıdan Hadırlı Restaurant'ı çok sevdim. Adana'da çay ve kahve için en güzel mekan ise Kuruçeşme Nargile… Sabah uyandığınızda güzel bir kahvaltı yapmak ve sonrasında da o keyfi devam ettirmek istiyorsanız Deveci Otantik Kafe doğru adres... Çatalan Köprüsü çıkışında göl kenarında olan bu mekanın gördüğü manzara size huzur verecek. Bu tavsiyelerimi not alın ve Adana'ya yolunuz düşerse mutlaka gidin.
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- Özgür ARAS
- Gülşen’den örnek davranış
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