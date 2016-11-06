  1. Nişantaşı müdavimlerine
Özgür Aras Özgür ARAS
  • 06 Kasım 2016, Pazar

Gülşen’den örnek davranış

Bu sene Demet Akalın'ın profesyonel meslek hayatındaki 20. yılı... Akalın 20. yılını muhteşem bir albümle kutluyor. Albümün adı 'Rakipsiz'. Rakipsiz albümde yer alan bir şarkının adı ama bu, bence Demet Akalın'ın 20 yıllık meslek hayatına da uyuyor. Son hazırlıklar yapılırken albümde tüm şarkılar tamamdı. Son anda Gülşen, Demet Akalın için bir şarkı yaptığını söyledi. Şarkı gerçekten ilk dinleyişte insanı alıyor. Parçada Gülşen'in imzası olduğu çok belli… Ve şarkının düzenlemesi de Ozan Çolakoğlu'na ait olunca varın siz düşünün parçasının gücünü. 90'lı yıllarda sanatçılar arasında böyle dayanışmalar daha çoktu. Biri albüm yapar, diğerleri de kendi aralarında toplaşır vokal yapmaya stüdyoya girerdi. O ona beste, diğeri de o beste üzerine söz yazardı. Şimdi ne yazık ki o dayanışmayı göremiyorum. Gülşen'in Demet Akalın'a yaptığı bu jest, beni o yıllara götürdü. Gülşen dışarıdan bakıldığında soğuk, duvarları olan bir kadın gibi görünür. Ama onu tanımak lazım. Esasında çok keyifli ve eğlencelidir. Ayrıca sıcakkanlıdır. Sevdiği insanı bırakmaz, sahip çıkar. Tabii bunun için öncelikle karşısındaki kişiyi sevmesi ve ona güvenmesi lazım. Allah tarafından ona verilen bu yazma ve besteleme yeteneği de kalbinin güzelliğinden bence. Bu şarkı alışverişinde hoşuma giden diğer detay ise Gülşen'in parçayı Demet Akalın'a bir güzel notla hediye etmesi… Bence bu, çok şık bir hareket… Notta "Bu şarkı sana 20'nci yıl hediyem. Daha nice 20 senelere…" yazıyordu. Baktığın zaman Gülşen'le Demet birbirlerine rakipler… Ama bu durumun samimiyetine ve üslubun güzelliğine bakar mısınız? Bu arada Demet Akalın'ın 'Rakipsiz' albümünde yer alan Gülşen imzalı şarkının ismi 'Hayalet'. Bu şarkıyı hafta içi itibariyle çok sık duyacaksınız…

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YOLUNUZ ADANA'YA DÜŞERSE…
Geçen hafta Adana'ya gittim. Yeme-içme deyince aklıma ilk Adana gelir. Muhteşem Adana Kebap… Bundan on yıl önce Adana'ya daha çok gider gelirdik; çünkü orada eğlence hayatı daha çoktu. Şimdi biraz değişmiş. Çok fazla alternatif var ama bana o eski eğlenen kitle yokmuş gibi geldi. Adana'da canlı müzikte şu aralar 'Baby Richy' adında bir mekan meşhur. Hakan Altun, Tan, Berkay ve Serdar Ortaç gibi isimler burada sahneye çıkmış. Gördüğüm kadarıyla gençliğin nabzını Baby Richy tutuyor. Kebap ve ızgara çeşitlerini fasıl eşliğinde yemek isterseniz de Hadırlı Restaurant'ı öneriyorum. Burası gölün başlangıcında Sevgi Adası'nın karşısında 600 kişilik bir mekan. Rezervasyonsuz gidilemiyor, aksi halde doluluktan kapıda kalırsınız. Mekanın sahibi 32 yaşındaki Yıldıray Yalçın. Her detayla kendisi ilgileniyor. Eğlenmeyi ve gezmeyi sevdiği için de gezip gördüklerini kendi mekanında uyguluyor. Bu açıdan Hadırlı Restaurant'ı çok sevdim. Adana'da çay ve kahve için en güzel mekan ise Kuruçeşme Nargile… Sabah uyandığınızda güzel bir kahvaltı yapmak ve sonrasında da o keyfi devam ettirmek istiyorsanız Deveci Otantik Kafe doğru adres... Çatalan Köprüsü çıkışında göl kenarında olan bu mekanın gördüğü manzara size huzur verecek. Bu tavsiyelerimi not alın ve Adana'ya yolunuz düşerse mutlaka gidin.
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