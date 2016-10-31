Nişantaşı müdavimlerine
Topağacı, yaklaşık son 10 yıldır çok popüler. Burası Nişantaşı'nda bir apartmanın 3. katında yapılan daha sonra Abdi İpekçi Caddesi'nde bir akşamüstü barı olarak karşımıza çıkan ve gittikçe büyüyen Buz'un eski ortağı Lal Dedeoğlu'nun açtığı mahalleyle popüler olmuştu. Arka arkaya mekanlar açıldı; şimdi en popüleri Kozmonot... İnsanlar adeta sokağa taşıyor.
Bu mekan kısa sürede kendine has inanılmaz bir kitle yarattı. Mekanın mutfağından çıkan her yemek de şahane… Son iki yılın ivme kazananı ise Teşvikiye… Hele son bir yıldır tamamen değişimden geçiyor. Meyhaneler, balıkçılar, sanat galerileri…
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KEYİFLİ MEKANLAR
Ahmet Fetgari Sokak cıvıl cıvıl... Çok sevdim bu halini. Ben zaten mahalle kültürünü severim. Etrafta insan olsun, esnaf yaşasın isterim. Sokaktan geçerken güler yüzlü ve şık şık insanlar olsun isterim. Bu yüzden tam benlik bu sokak.
Birçok yerde şubesi olan Plus Kitchen bu sokaktaki favori mekanım...
Plus Kitchen'da seçerek yemek, yediğinden fayda görmeye önem vermek ve her şeyin organik oluşu ben dahil tüm müşterilerin ilgisini çekiyor.
Tam karşısında bulunan Doğa'ya Dönüş için de aynı hisleri taşıyorum. Keyifli ve lezzetli mekan... Akşam eve giderken burada bir arkadaşınla buluşup sohbet edebilir, lezzetli yemekler atıştırıp çayını kahveni ya da bir kadeh içkini içebilirsin. Ve etrafına baktığında tanıdık yüzler görmek mümkün.
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ÇİRKİN OLAYLAR
Ahmet Fetgari Sokak'ta 'Pideci' diye bir dükkan var. Burada pidenin her çeşidini satıyorlar. Her dükkan ağzına kadar dolu iken onlarda ise doluluk oranı zayıf. Daha çok evlere servis yapıyorlarmış. Bu boşluk ondan dolayı da olabilir. Ama dükkanın önü ve yanındaki apartman o kadar yer kaplamış ki… Teşvikiye'den bahsediyoruz. İnsanlar evlerinin önünde araçlarını park edecek yer bulamıyor.
Bu bahsettiğim dükkanların hepsinin önünde masalar var. Ama sadece dükkanlarının önünde. Teşvikiye hudutları Şişli Belediyesi'ne bağlı. Mekanlar Şişli Belediyesi'ne kendi dükkanlarının önü kadar kapladıkları yol kenarı ve araç park yerleri için işgaliye parası ödüyor. Bunda sorun yok.
Ama Pideci, işgaliye ödediği yere yani dükkanın önüne masaları atmış. Ama yan apartmanın önüne motosikletleri de koymuş.
Mahalle sakinlerinden bir bayan geldi, aracını park etmek istedi. Sesler yükseldi.
O hanımefendi başka bir yere aracını park etmek üzere tepki vermeden gitti. Aradan yarım saat geçmedi başka bir beyefendi geldi ve motosikleti çekmelerini rica etti. "Rica etti" diyorum; çünkü bir yarım saat önceki o gürültü patırtı dikkatimi çekmişti ve gözüm hep oradaydı.
Sesler yine yükseldi. Dükkandakilerden biri çıkıp rica eden beyefendinin üzerine yürüdü. Benim oturduğum mekandan o araçtaki beyefendiyi tanıyan bir arkadaşı araya girdi. Bütün bu olan biteni şok içinde izledim. Sonrasında bu işgaliye olayını sordum.
Ahmet Fetgari Sokak'ta bulunan Pideci nasıl bir işletme yönetimine sahip, o mekandan fırlayan kişi dükkanın sahibi mi, işletmecisi mi, yoksa çalışanı mı hiç bilmiyorum. Ama tek bildiği şey; bundan sonra o dükkanın önünden geçmeye çekinirim. Eğer bu üslubu takınan Pideci'nin sahibi değil de çalışanlarıysa o markanın sahibi için de çok üzgünüm. Bu kadar şikayet yeter değil mi? En güzel şikayet merci sizler olduğunuz için gördüğümü ve hissettiğimi yazdım.
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KAHVE SEVERLERE
Bir de o civardaysanız MOC'u görmenizi tavsiye ediyorum. Her şey şahane; ama servis elemanları daha şahane... Ben bu kadar güzel çalışan bir ekibi çok az gördüm. Bu mekan yola henüz layık olduğu ilgi ve alakayı ülkemizde göremeyen kahvenin algısını dağıtmak için çıkmış. Güzel dekoru ve güzel sunumuyla çok başarılı olmuş. Kahve içmeyi seviyorsanız hiç durmadan Ministry of Coffee'ye yani müdavimlerinin söylediği gibi MOC'a gidin…
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- Özgür ARAS
- Nişantaşı müdavimlerine
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