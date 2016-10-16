İstikamet Arnavutköy
Dilara Pekel ve Tunç Kökkaya ile ilk durağımız Arnavutköy oldu.
Arnavutköy'ün kalabalığına inanamadım.
Çünkü benim için Arnavutköy balıkçıların olduğu bir yerden ibaretti.
Geçtiğimiz yıl burada 'Any' açılmıştı ve gençlik oraya takılıyor diye duyuyordum.
Hatta yaz başı Sezen Aksu Arnavutköy sahilden geçerken Any önündeki kalabalığı görünce asistanıyla arabadan inip burada oturmuş ve görüntüleri gazetelere yansımıştı.
Dediğim gibi Arnavutköy'de birçok mekan açılmıştı ve insanlar deyim yerindeyse mekanlardan sokağa taşıyordu.
Ortalıklarda çok fazla magazinci arkadaşımız da yoktu ve herkes dilediği gibi rahat rahat eğleniyordu.
Arnavutköy'deki bu mekanlar arasında en popüler olanı Hardal'ın ortaklarından Uğur Karabayır'ın da ortağı olduğu Hudson… Mekan hakkında aldığım tüyolara göre yemekleri süpermiş.
Buradaki mekanlardan dikkatimi çeken bir diğeri de Alexandra Cocktail Bar… Burayı tercih edenler içecekleri eşliğinde keyifli bir şekilde sohbet edebiliyor. Kavga, gürültü yok. Herkesin keyfi yerinde… Uzun zaman sonra bir meyhaneye gittim ve gerçekten çok eğlendim… Kuruçeşme'deki mekanından sonra yeni adresini Arnavutköy'e taşıyan Levendiz Meyhanesi, yılların lezzet deneyimini gözlere keyif veren doyumsuz bir Boğaz manzarası eşliğinde konuklarına sunmaya devam ediyor.
Akdeniz ve Ege mutfağının nefis tatlarının yanı sıra mevsim balıklarıyla klasik meyhane kültürünü tam anlamıyla yaşatan Levendiz'in çilingir sofrası tadında sunulan mönüsü damaklarda lezzet şöleni yaşatıyor. Bunun dışında mekanda sahne alan orkestrasına ve sesine hayran kaldığım Saide Guleyeva da beni mest etti. Guleyeva'yı bence yakında çok sık dinleyeceğiz. Aralıksız 3 saate yakın şarkı söyledi. Guleyeva, Türk sanat müziği, pop ve türküden oluşan öyle bir repertuar yapmış ki mekanda eşlik etmeyen bir kişi dahi yoktu. Hep bir ağızdan Saide Guleyeva'nın tüm şarkılarına eşlik ettik. İnsan ayrıca her şarkıya bu kadar güzel kendi yorumunu katar mı? Sesine, yorumuna hayran kaldım…
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ASTROLOJİDE BİLGİ KİRLİLİĞİ
Biliyorsunuz fala inanmam ama falsız da kalmam. Astrolojiyi hep takip ederim.
Burç yorumlarını okurum. Ama bu işin eğitimini tam anlamıyla almamış, kendi kendilerine okudukları kitaplarla astrolog unvanını almış kişilerle dolu etrafımız.
Donanımsız kişiler ortaya koydukları kirli bilgilerle sürekli aklımızı karıştırıyorlar.
Ülkemizde halen 13'üncü burç safsatası gündeme getirilmekte.
30 yaşından sonra yükselen burcun önem kazandığı gibi aslı astarı olmayan söylemlerle astroloji severlerin kafasını karıştıranlar var.
Ben nereden mi biliyorum bu kadar bilgiyi? Geçen hafta Dr. Astrolog Şenay Devi Yangel ile buluştum ve kendisini uzun uzun dinledim. Peki, Şenay Devi Yangel'e nasıl mı inandım? Yangel, şöyle etrafımda ne kadar astrolojiyle ilgilenen varsa hepsinin tek doğru adresi olarak çıktı karşıma. Sonunda onu aradım ve kendisiyle buluştum. Gitmeden de hakkında biraz araştırma yaptım. Yangel'in anlattıkları ve yorumları içime çok sindi.
Şenay Devi Yangel bana kısaca şunları söyledi: "Astroloji sadece burçlardan ibaret bir sistem değildir. Dolayısıyla 12 burçtan yola çıkarak 12 insan tipi olduğunu söylemek yanlıştır. Örneğin koç burcu biri hayatının zirvesinde iken bir diğer koç insanı hayatının en zor ve kötü döneminde olabilir. Dolayısıyla kişinin doğduğu gün de önemlidir. Bir burcun ilk 10 günü, 2'nci 10 günü ve 3'üncü 10 günü farklı özellikler taşır.
Bu yüzden burcunuzun hangi diliminde doğduysanız etkileri farklıdır." Her şeyin özeti benim için bu cümlede saklıydı. Şenay Devi Yangel, bu sözleriyle doğru bildiğimizi sandığımız her şeyin aslında yanlış olduğunu anlattı.
Size tavsiyem eğer astrolojiye ve burçlara inanıp takip ediyorsanız Şenay Devi Danyel'i www.astrodeha.com adresinden mutlaka takip edin.
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- Özgür ARAS
- İstikamet Arnavutköy
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