Örnek çift
Ankara'ya en son bir düğün organizasyonu için gittim. Düğünün sahibi futbolcu olunca davetlilerin çoğu da futbol dünyasındandı.
Futbolcular kadar eşleri de çok tanınır ve konuşulur. Arabaları, takıları, çantaları ve boşanmaları… Çoğu futbolcu eşi bana genellikle podyumdan fırlamış gibi gelir. Ama aralarında çok sevdiğim isimler de var.
Mesela Semih Şentürk'ün eşi Pınar Şentürk... Gerçekten bambaşka biri. Pınar dışında birçok isim sayabilirim. Ama onu ayrı yere koymak gerekir.
Pınar; güler yüzü, hoş sohbeti ve içtenliğiyle kalbinizi fetheder.
Semih Şentürk de öyle… Semih'in en güzel özelliği bana göre 'sahada topçu, dışarıda baba' olmasıdır.
Yıllardır süren evlilikleri üç pırlanta kızlarıyla taçlandı ve bence onlar örnek bir aile. O gece düğünde onlar da vardı. Etrafa bir baktım ve gözümü ikisinden alamadım.
Mutluluklarına nazar değmesin ve sürekli "Şu kadara boşanma davası açtı.
Şunu talep ediyor, bunu iddia etti" denilen futbolcu eşlerine de örnek olsunlar.
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ANKARA'YA YENİ MEKAN
Ankara'da benim zamanımda gençlerin gideceği öyle çok kafe, bar ve gece kulübü yoktu. Belli başlı mekanlarımız vardı; onlara gider eğlenirdik. Dedim ya benim zamanım… En meşhuru Tunalı Hilmi Caddesi ve Bahçelievler 7. Cadde idi.
Şimdi bir sürü mekan açılmış.
İlk gittiğim mekan La Bebe… İsmine, personeline, dekoruna ve sunumuna bayıldım.Ankara'da böyle bir mekan görmek beni gerçekten çok mutlu etti. La Bebe, Tunus Caddesi'nin en kalabalık mekanlarından biri… Mönüsünde ne varsa yedim diyebilirim.
Her şeyin tadına baktım. Ankara'ya özgü sesleniş tarzındaki ismiyle dikkat çeken bu mekanı Ankara'daysanız ve halen görmediyseniz mutlaka görün. "Yok Ankara'da değilim diyorsanız" da yolunuz düşerse buraya uğramayı ihmal etmeyin.
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GÜNDÜZ BERBER GECE KULÜP
La Bebe ekibinin Ankara'da bir de barı var. Onun adı da çok ilginç: Berber. Bu ekiple tanışamadım ama arkadaşlarımın anlattığı kadarıyla şahane bir ekip.
Yaratıcılar, yenilikçiler ve öncüler...
Böyle mekanlar New York'ta da son zamanlarda çok moda… New York'ta berberlerin altındaki mekanlarda yapılan partiler ilgi çekiyor.
Bu trend mekanı işte bu ekip Ankara Gaziosmanpaşa'da hayata geçirmiş.
Berber adlı eğlence mekânı sıra dışı konseptiyle dikkat çekmeye başlamış bile… Bu gece kulübüne, gündüz berber olarak hizmet veren iş yerinden açılan gizli kapıdan geçilerek giriliyor. Mekanın müzikleri DJ Bahadır'a emanet. Burada yerli ve yabancı şarkılar çalıyor. Mekana zaman zaman da konuk DJ'ler geliyor.
İstanbul'da Emirgan da bulunan 'Gizli Kalsın' ne kadar popülerse işte Ankara'nın da en popüler mekanı olan 'Berber' de Ankaralı gençlerin açık ara en çok sevdiği yerlerden bir tanesi…
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EN SEVDİĞİM YERDEYDİM
Ankara'da benim için de değişmez bir mekan var. Adı Cafemiz. Arjantin Caddesi'nde bulunan bu yere Ankara'ya her gittiğimde mutlaka uğruyorum. Bu defa Berkay ve Kerimcan Durmaz ile gittim.
Cafemiz, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Ankara'da en sevdiği mekanmış. "Mutlaka kaşarlı menemenini yemen lazım" dedi. Ve gerçekten kaşarlı menemene bayıldım.
Cafemiz, Ankara'da askerliğini yapan Berkay'ın da vazgeçilmezi olunca burada hep birlikte keyifli bir kahvaltı yaptık. Mekan her saat dolar taşar mı? Kaliteli hizmet verip müşteriye ilgi alaka gösterirsen, servisin ve mönün hep iyi olursa dolar taşar tabii…
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- Özgür ARAS
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