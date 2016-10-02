Şanslı çift
İkisinin de gözlerinin içi gülüyor… 'Birine iyi gelmek' diye bir şey vardır ya bence bu ilişkide ikisi de birbirine iyi geldi.
Sevgililer birbirlerini aileleri ile tanıştırdığı ve çiftin yakın zamanda nikah masasına oturacağı iddia edildi. Bana da öyle geliyor ki çok kısa süre sonra bir evlilik haberi alacağız.
Milli maçlardan dolayı lige verilen arayı fırsat bilen Caner Erkin ve Şükran Ovalı birlikte tatile çıktı. Çift tatilde çekildikleri fotoğraf karelerini de sosyal medyada paylaştı. O fotoğraf karesi o kadar gerçek ve samimi ki benim gibi o kareyi görenlerin yorumlarını okuyunca yanılmadığımı anladım.
10 güne kadar yeni kitabım çıkıyor… Kitabın arkasında şöyle bir söz var:
"Kimi zaman şu koca dünyada yalnız hissedersin. Sığınacak limana, sıcacık bir insan nefesine, yüreğinin atışlarını şefkatle dinleyecek birine ihtiyaç duyarsın…" Bunu bulan insan şanslıdır bana göre. Umarım bu şans hep devam eder Şükran Ovalı ve Caner Erkin için…
***
SINIRSIZ AŞK
Aşk; sınır, cinsiyet, renk, dil, din tanımıyor… Uzun zamandan sonra ilk defa böyle bir aşk hikayesi duydum ve çok mutlu oldum.
Kıvırcık kızıl saçları, yamuk burnu, asimetrik surat yapısıyla tanıdığımız 90'lı yılların hızlı mankenlerinden bir arkadaşımız Ankaralı zengin bir ailenin kızı ile uzun zamandır mutlu bir beraberlik yaşıyor.
Herkes gerçekten çok mutlu olduklarını konuşuyordu. Hatta hali ve tavrı o kadar değişmişti ki...
Tabii bu değişim iyi anlamdaydı.
Onu iki yıl önce yaptığı uzun seyahatten dönüşte görmüştüm.
Çok dengeli bir ruh hali içerisindeydi. Bunu da kendisine New York'ta yogo ile tanıştıran kız arkadaşına borçlu olduğunu söylemişti. Yogayı hayatının merkezine koyan bu manken arkadaşımızı nadiren çok özel projelerde görüyordum.
Sonra uzun bir süre onu hiçbir yerde görmedim. Bu süre zarfında işte bu iki mutlu kadın mutluluklarını bir çocukla taçlandırmışlar. Duyunca çok şaşırdım.
Sperm bankasından aldıkları spermle hamile kalan manken arkadaşımız, çocuğunu kucağına almış bile… Şimdi çocuklarını İstanbul'da büyütüyorlar.
Hayat arkadaşı da ondan daha heyecanlıymış. Hatta ikinci çocuğu yapmayı da düşünüyorlarmış.
Umarım sonsuza dek mutlu olurlar…
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UHREVİ VE DÜNYEVİ LEZZETLERİN BİRLEŞTİĞİ YER
İstanbul'da olduğum zamanlarda kendime özel bir rutinim var. Perşembe akşamları Eyüp Sultan Hazretleri'ne gider, duamı eder, sadakamı veririm. Bugüne kadar Eyüp Sultan Hazretleri'nde ne dilediysem Allah bana gani gani verdi. Fakat bu ziyaretlerimi daha keyifli hale getirdim. Nasıl mı? Eyüp Sultan'ın biraz ilerisinde olan Mövenpick Haliç Hotel'i keşfettim. Dolayısıyla önce Eyüp Sultan Hazretleri'ne ziyaretimi yapıyorum ardından da Mövenpick Haliç Hotel'e geçiyorum. Nefis Haliç manzarasına karşı yemeğimi yiyorum hem maneviyatımı hem dünyevi zevklerimi hem de nefisimi doyuruyorum. Mövenpick Haliç Hotel, aynı zamanda atv'de yayınlanan 'Seviyor Sevmiyor' dizisinin de çekildiği yer. Çekimlerin bir bölümü bu otelde gerçekleşiyor. Cemiyet hayatının önemli isimleri de burada yemek yemeye bayılıyormuş.
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- Özgür ARAS
- Şanslı çift
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