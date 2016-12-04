Heyecansız bir derbi!
Çünkü maç 'al gülüm ver gülümle' geçti. İkinci bölgede yani orta alanda top gidip geliyordu.
Mücadele kalitesi bile yoktu sahada.
Daha sonra maçın ilerleyen dakikalarında yapılan hamleler, beraberliği kaybetmemek adınaydı.
Hal böyle olunca da maç 0-0'lık skorla bitti.
Maçta korner bile fazla yoktu.
Bu 1 puan belki Beşiktaş adına sevindirici olabilir. Deplasmandan alınan 1 puan iyi. Sahanın en iyi oyuncusu Fabri idi. Ama Türk futbolu adına iki hafta önceki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden daha kötü bir derbiydi. Maçın hiçbir bölümünde gol atmaya yönelecek bir hamleyi neden yapmadı iki hoca? Beşiktaş'ı anlarım ama Advocaat niye sabretti!
Bu kadar korkak ve ürkek oynatmasını anlamadım.
Maçın son anlarında uzun topa döndü.
Fernandao'yu oyuna alabilirdi. Ama almadı. Fenerbahçe adına kayıp bir maç diyebiliriz. Çünkü puan olarak daha gerideler... Özetle dün gece kötü bir derbi izledik. İki takım da 'Ne şişyansın ne de kebap' anlayışındaydı. Böyle olunca da ortaya çok kötü bir görüntü çıktı.
Umarım ilerleyen haftalarda daha iyi futbol izlettirirler.
MAÇIN EN iYiSi FABRI
Çok iş düşmemesine rağmen günündeydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAN PERSIE
Fazla ortalıkta görülmedi. Kötüydü
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- Oktay DERELİOĞLU
- Heyecansız bir derbi!
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