Koltuk değişmedi
1 PUAN KÜÇÜMSENMESİN
Dün gece alınan 1 puan bence şampiyonluk yolunda çok önemli bir puandı. Çünkü galibiyeti kaçıran taraf Başakşehir takımı oldu. Bulduğu pozisyonları kaleci Fabri'nin büyük payı ile birlikte beceriksizlikleriyle galibiyeti kaçırdılar. Beşiktaş'ın sahadaki en verimli ve yararlı oyuncusu kaleci Fabri idi. Bir ara zaten seyirciler de Fabri'nin hakkını verdiler. Ama Beşiktaş'ın son haftalardaki pozisyon üretememe durumu sakatlıklara odaklı diye düşünüyorum. Atınç'ın da Beşiktaş formasını kaldırabilmesi için futbolunun üstüne koyması lazım! Şenol hoca Aboubakar'ı oyundan çıkartmakla bir anlamda sanki skoru koruyalım düşüncesi de vardı ki bu da Şenol hocanın doğru bir farkındalığa sahip olduğunu gösteriyor.
MAÇIN EN iYiSi FABRI
Çok kritik kurtarışları vardı. 1 puan onun eseri.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Çok etkisiz ve silikti. Beck de onun kadar kötüydü.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Koltuk değişmedi
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