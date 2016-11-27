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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 27 Kasım 2016, Pazar

Koltuk değişmedi

Ligde yenilmeyen iki takımın mücadelesi yine sonucu değiştirmedi. İki takım da yenilmezlik unvanını sürdürdü. Beşiktaş saha ve seyirci avantajını hiç kullanamadı. Tabii bunda en önemli etkenlerden bir tanesi hafta içinde çok zorlu bir müsabaka oynamış olması. Geriye dönüşü bu maçta da tekrarlayan Beşiktaş, hem Avrupa'da hem de ligde eksik kadrosuna rağmen yine iddiasını sürdürüyor. Başakşehir karşısında net gol pozisyonlarına hiç giremedi. Üretkenlik hemen hemen hiç yoktu. Tabii bunda en önemli nokta Beşiktaş'ın iki kanadı, sadece bu maç için söylemiyorum çok etkisizdi. Sadece Quaresma'dan etkili ortalar beklenir oldu. Bu da pozisyon bulma anlamında sıkıntı meydana getiriyor. Çünkü rakipler Quaresma'ya önlem alınca diğer oyuncular maalesef devreye giremiyor.

1 PUAN KÜÇÜMSENMESİN
Dün gece alınan 1 puan bence şampiyonluk yolunda çok önemli bir puandı. Çünkü galibiyeti kaçıran taraf Başakşehir takımı oldu. Bulduğu pozisyonları kaleci Fabri'nin büyük payı ile birlikte beceriksizlikleriyle galibiyeti kaçırdılar. Beşiktaş'ın sahadaki en verimli ve yararlı oyuncusu kaleci Fabri idi. Bir ara zaten seyirciler de Fabri'nin hakkını verdiler. Ama Beşiktaş'ın son haftalardaki pozisyon üretememe durumu sakatlıklara odaklı diye düşünüyorum. Atınç'ın da Beşiktaş formasını kaldırabilmesi için futbolunun üstüne koyması lazım! Şenol hoca Aboubakar'ı oyundan çıkartmakla bir anlamda sanki skoru koruyalım düşüncesi de vardı ki bu da Şenol hocanın doğru bir farkındalığa sahip olduğunu gösteriyor.

MAÇIN EN iYiSi FABRI
Çok kritik kurtarışları vardı. 1 puan onun eseri.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Çok etkisiz ve silikti. Beck de onun kadar kötüydü.

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