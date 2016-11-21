Yol Durumu
  1. Tek iyi şey 3 puan
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi

Fenerbahçe’nin G.Saray şansı

Dün gece sahada iyi oynayan futbolcu çok yoktu. Zevksiz bir derbiydi. Sahada oyun kalitesi namına hiçbirşey yoktu. Ama kötünün iyisi vardı. Kötünün iyisi de Fenerbahçe idi. Fenerbahçe fazlasıyla Galatasaray'dan iyiydi. Fenerbahçe'nin imdadına Galatasaray yetişti diyebiliriz. Çünkü moral ve motivasyon adına Galatasaray gibi ezeli bir rakibine karşı alınacak galibiyet çok önemliydi. Fenerbahçe hak ederek kazandı. Galatasaray takımında hiçbir şekilde, oyun felsefesi, oyun anlayışı, rakibini rahatsız edecek bir anlayış yoktu. Volkan Demirel kalede olmasa G.Saray yine golü bulamazdı. Sahada birşey yapmadılar. Kazanan sevinecek... Hakkıdır. Ama lig kalitesi adına tamamiyle dehşet verici bir tablo vardı. Oynanan futboldan bir gram bile zevk almadım. Ortaya konan futbol, ezeli derbide kazanılan bir maç... O kadar... Bunlar Fenerbahçe'nin hanesine artı olarak yazılacaktır. Van Persie muhteşem bir gol attı. Ardından Serdar Aziz'in harika bir hediyesi vardı! Penaltıyı Van Persie attı. Maçta sertlikler had safhadaydı. Cüneyt Çakır kırmızı kartları es geçti. Fenerbahçe bu galibiyetle, önümüzdeki haftalar adına umudunu sürdürdü... Fenerbahçe her hafta Galatasaray ile oynasa şampiyon olur... Bir daha söyleyeyim... Fenerbahçe evinde kendini sıkmadan, çok iyi oynamadan 3 puan kazandı.

MAÇIN EN iYiSi VAN PERSIE
Hollandalı yıldız attığı gollerle görevini yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEIJDER
G.Saray'ın Hollandalısı ortada yoktu.

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