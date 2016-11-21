Fenerbahçe’nin G.Saray şansı
MAÇIN EN iYiSi VAN PERSIE
Hollandalı yıldız attığı gollerle görevini yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEIJDER
G.Saray'ın Hollandalısı ortada yoktu.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Fenerbahçe’nin G.Saray şansı
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