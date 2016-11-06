  1. Helal size çocuklar
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 06 Kasım 2016, Pazar

Daha kolay olabilirdi

Çok kolay bir maçı, bir takım futbolcuları ancak bu kadar zor hale getirir... Oyunun başlama düdüğüyle oyunun bütün kontrolü eline alan Beşiktaş kornerden Rhodolfo'nun kafa golü ve ardından Cenk'in penaltısıyla iki duran toptan bir anda 2-0 öne geçti. Belki maçın zor hale gelmesinden en önemli etkenlerden bir tanesi Aboubakar diyebiliriz ama benim futbol felsefemde gol kaçıran oyuncu maçın içinde olan oyuncudur. Takıma katkı yapmak isteyen oyuncudur. Ama futbol skora bağlı bir oyun. Aboubakar karşı karşıya pozisyoda çok kötü bir vuruşla golü kaçırdı. Ardından sakatlıktan döndükten bu yana formunu bulamayan ve kötü oynayan (Gol atmasına rağmen) Rhodolfo'nun bariz hatasıyla Yusuf golü geldi. Ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

SKOR ALDATMASIN
Ben şunu anlayamıyorum. Oyuncu kalitesi karşı rakibe karşı çok üst seviyede olan bir takım, kendi evinde oyun mantalitesini sahaya nasıl bu kadar yansıtamaz. Beşiktaş bunu geçtiğimiz yıllarda da çok yaptı. Oğuzhan, Tolgay, Gökhan Gönül, Rhodolfo kötü bir futbol sergiledi. Son yarım saat Beşiktaş kalitesini ortaya koyamadığından ve paniklediğinden dolayı ecel terleri döktü. Yine üstüne basa basa söylüyorum bu sezon Beşiktaş'ın en büyük kazancı Fabri. Onun soğukkanlı oyunuyla ve iki ölü toptan bulduğu golle Beşiktaş kazandı. Yalnız bu skorlor yanıltmasın. Beşiktaş haftalardır kötü oynayarak kazanıyor. Bir an önce toparlanmaları lazım. Bu kadro derinliğine de sahipler. Şenol hocanın kadro seçiminde biraz daha titiz davranması gerekiyor.

MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Müthiş enerjisiyle herkesin açığını kapattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RHODOLFO
Belki gol attı ama çok önemli hatalar yaptı.

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