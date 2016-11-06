Daha kolay olabilirdi
SKOR ALDATMASIN
Ben şunu anlayamıyorum. Oyuncu kalitesi karşı rakibe karşı çok üst seviyede olan bir takım, kendi evinde oyun mantalitesini sahaya nasıl bu kadar yansıtamaz. Beşiktaş bunu geçtiğimiz yıllarda da çok yaptı. Oğuzhan, Tolgay, Gökhan Gönül, Rhodolfo kötü bir futbol sergiledi. Son yarım saat Beşiktaş kalitesini ortaya koyamadığından ve paniklediğinden dolayı ecel terleri döktü. Yine üstüne basa basa söylüyorum bu sezon Beşiktaş'ın en büyük kazancı Fabri. Onun soğukkanlı oyunuyla ve iki ölü toptan bulduğu golle Beşiktaş kazandı. Yalnız bu skorlor yanıltmasın. Beşiktaş haftalardır kötü oynayarak kazanıyor. Bir an önce toparlanmaları lazım. Bu kadro derinliğine de sahipler. Şenol hocanın kadro seçiminde biraz daha titiz davranması gerekiyor.
MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Müthiş enerjisiyle herkesin açığını kapattı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ RHODOLFO
Belki gol attı ama çok önemli hatalar yaptı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Daha kolay olabilirdi
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