Puanlar kandırmasın
TOLGAY OYUNDA KALMALIYDI
Ordan alacağım oyuncu ya Necip ya da Cenk olabilirdi. Ama ben Necip'i tercih ederdim çünkü Beşiktaş'ın genel anlamdaki oyuncu durumunu düşünürsek Kayseri 1 puana oynayan takım durumundaydı ve Beşiktaş'a gol lazımdı. Orta alanda da oyunu kuran Tolgay gibi bir oyuncunun çıkması da yanlıştı. Dün gece kötü oynayanların başında da Talisca geliyordu. Brezilyalı Talisca'dan beklenen oyunun hızlı oynamak ve isabetli pas akışını sağlamak. Ama Talisca, Quaresmavari top oynuyor. Kendini tatmin eden bir oyun anlayışıyla oynuyor. Sonuç olarak Kayseri'yi yenen Beşiktaş kötü gününde aldığı 3 puanın keyfini yaşıyor.
MAÇIN EN iYiSi NECİP UYSAL
Kötü Beşikaş'ın bence en iyisiydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ UMUT BULUT
Sahada yok gibiydi. Ona hiç yakışmadı.
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- Oktay DERELİOĞLU
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