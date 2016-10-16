Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 16 Ekim 2016, Pazar

Puanlar kandırmasın

Beşiktaş 2 haftadır 2 deplasmandan da aynı skorla altın değerinde 3'er puanla yoluna devam ediyor. Ama şunu unutmamak gerekir ki Beşiktaş, iyi futbol oynamıyor. Geçen seneki takımın görüntüsüyle bu seneki takımın görüntüsü arasında yarı yarıya fark var. Şampiyonlar Ligi maçlarında, ilerleyen sezon maçlarında eğerki düzelme olmazsa takımda olumsuz puan kayıpları yaşanabilir. Dün Kayseri'de kötü oynanan bir futbol ve alınan 3 puan vardı. Forvet hattında Cenk ve Aboubakar ile başlayan Şenol hoca, orta alanda fazla defansif oyuncuyla sahada yer aldı. Bunun en belirgin özelliği Necip Uysal'dı. Ki iyi oynamasına rağmen bunu söylüyorum. Oyuncu değişiklikleri hamlelerinde yanlışlıklar vardı. Aboubakar'ı bu şekilde kaybedersiniz. Ben Aboubakar'ı sahada tutarım.

TOLGAY OYUNDA KALMALIYDI
Ordan alacağım oyuncu ya Necip ya da Cenk olabilirdi. Ama ben Necip'i tercih ederdim çünkü Beşiktaş'ın genel anlamdaki oyuncu durumunu düşünürsek Kayseri 1 puana oynayan takım durumundaydı ve Beşiktaş'a gol lazımdı. Orta alanda da oyunu kuran Tolgay gibi bir oyuncunun çıkması da yanlıştı. Dün gece kötü oynayanların başında da Talisca geliyordu. Brezilyalı Talisca'dan beklenen oyunun hızlı oynamak ve isabetli pas akışını sağlamak. Ama Talisca, Quaresmavari top oynuyor. Kendini tatmin eden bir oyun anlayışıyla oynuyor. Sonuç olarak Kayseri'yi yenen Beşiktaş kötü gününde aldığı 3 puanın keyfini yaşıyor.

MAÇIN EN iYiSi NECİP UYSAL
Kötü Beşikaş'ın bence en iyisiydi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ UMUT BULUT
Sahada yok gibiydi. Ona hiç yakışmadı.
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