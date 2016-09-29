Kaybedilmiş birşey yok
MAÇIN EN iYiSi FABRI
Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden biriydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Kötü oynadı. Bence çok yanlış bir transfer
- Haberler
- Yazarlar
- Oktay DERELİOĞLU
- Kaybedilmiş birşey yok
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Beşiktaş 2. yarı uyandı 25 Eylül 2016, Pazar Nefes kesen bir derbi oldu. Maçın oyun kalitesi ve seyir zevki üst düzeydeydi. Maç başlamadan önce kadroları gördüğümde...
- Çok rahat bir galibiyet 19 Eylül 2016, Pazartesi Akhisar deplasmanı Beşiktaş için geçtiğimiz yılların aksine çok rahat geçti. Çünkü Beşiktaş hafta içi Benfica maçından...
- 1 puana sevinmemeli 14 Eylül 2016, Çarşamba Teknik Direktörü Şenol Güneş sahaya son oynanan Kardemir Karabük maçından 8 farklı isim sürdü. Bu kadar fazla ismin...
- Beşiktaş yine hak etti 11 Eylül 2016, Pazar Şenol Güneş'in rotasyonu gayet yerindeydi. Salı günü Şampiyonlar Ligi müsabasını düşünerek kalede Fabri'ye, kenarlarda...
- Hücum süper defans üzer 05 Eylül 2016, Pazartesi Beşiktaş yapılan transferlere rağmen güç kaybetti. Sosa, Gomez ve Gökhan Töre’nin boşluğunu doldurmak kolay olmayacak
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri