  1. Beşiktaş 2. yarı uyandı
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 29 Eylül 2016, Perşembe

Kaybedilmiş birşey yok

Beşiktaş maça çok baskılı başladı. Adeta rakibini bunalttı. Özellikle orta alanda Atiba-Tolgay ikilisi kanatlarda da Caner çok etkili oynadılar. Nitekim gol de serbest vuruştan Quaresma ile geldi. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gol de duran toptan geldi. Ama Beşiktaş'ın yeni transferleri gününde değildi. Özellikle Adriano ve Aboubakar etkili değillerdi. Ben Adriano'nun yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. İleriye hiç yardımcı olmadı. Sarı karttan sonra da çok silik oynadı. Dinamo Kiev takımı çok dirençli bir takım. Oyun disiplininden asla taviz vermiyorlar. İkinci gol de gelmeyince maçın ikinci yarısında Tolgay ve Talisca da oyundan düşünce Dinamo Kiev cesaretli oynamaya başladı. Beşiktaş'ın üzerine çok gelmeye başladılar. Yenilen gol yine ölü toptan oldu. Bütün takımın hatası vardı. Belki burada fatura Fabri'ye kesilecek ama dün gece bir puan alındıysa bunda Fabri'nin payı büyüktür. 1-1'den sonra çok net bir golü çıkardı. Akabinde Tolgay'ın kaptırdığı bir topta üst üste güzel bir kurtarış yaptı. Kısacası dün gece kaybedilen 2 puana çok üzülüyorum ve "Yazık oldu" diyorum. Çünkü iyi başladığı bir maçı özellikle son yarım saatte kötü bitirdi. Kendi saha ve seyircisi önünde avantajı kaçırdı. Kaybedilmiş bir şey yok. Bu Kiev takımı Kiev'de yenilmeyecek bir takım değil. Yeter ki Beşiktaş istediği oyunu sahaya yansıtsın. Bu kadro potansiyeli ile bunu başarabilir.

MAÇIN EN iYiSi FABRI
Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden biriydi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Kötü oynadı. Bence çok yanlış bir transfer
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