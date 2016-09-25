  1. Çok rahat bir galibiyet
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 25 Eylül 2016, Pazar

Beşiktaş 2. yarı uyandı

Nefes kesen bir derbi oldu. Maçın oyun kalitesi ve seyir zevki üst düzeydeydi. Maç başlamadan önce kadroları gördüğümde Şenol Güneş'in ilk 11'inin yanlış olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü Beşiktaş maça sağbekte Beck, orta alanda Talisca ve önde Aboubakar ile başlaması gerekirdi. Beşiktaş adına daha güvenilir bir kadro olurdu. Beşiktaş maçın ilk devresinde çok telaşlı bir oyun ortaya koydu. Galatasaray ölü toptan bulduğu bir golle öne geçti. Bu gol oyunda dengeyi bir anlamda değiştirdi. Beşiktaş ilk yarıda tempolu ve telaşlı oyunu birbirine karıştırdı. Akabinde Bruma'nın attığı golle maç 2-0'a geldi. Beşiktaş ikinci yarıda Aboubakar ve Talisca'yı oyuna alıp Olcay ve Oğuzhan'ı kulübeye çekince maçın şekli de değişti. Beşiktaş etkili oyununu göstermeye başladı. Buna karşılık Riekerink oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. İkinci yarının 10. Dakikasından sonra Beşiktaş gümbür gümbür gelmeye başladı. Skor 2-2 olunca ancak hamle yapabildi. Ama Beşiktaş bir anlamda psikolojik olarak saha ve seyirci avantajı ile havaya girdi. 90+4'te önce Josue'nin sonra da Quaresma'nın kaçırdığı goller inanılmazdı. İki pozisyon da herkesin nefesini kesti. Dün gecenin özeti şuydu: Galatasaray başladı. Kartal bitirdi. Bir dipnot yazmak istiyorum. Eğer Şenol hoca ilk 11 tercihini doğru yapsaydı Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılabilirdi.

MAÇIN EN iYiSi TALISCA
2. yarıda oyuna giren Talisca etkiliydi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY ŞAHAN
Beşiktaş'ın en etkisiz oyuncusuydu. Döküldü.

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