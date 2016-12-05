Büyük göğüsler kireçlenme yapabilir
Öncelikle iç hastalıkları uzmanına başvurun.
Çeşitli hormon testleri, görüntülemeler ve muayene bulgularına göre tanı netleşsin.
Eğer farklı bir hastalık yoksa sadece yapısal meme büyüklüğü varsa ameliyat ihtimali düşünülür. Meme büyüklüğü sadece kireçlenme değil, meme altı bölgelerinde mantar enfeksiyonları, hareket kısıtlaması gibi birçok farklı konuda olumsuzluklar katabilir. Plastik Rekonstruktif Cerrahi değerlendirilmesine göre karar verilir.
Nafiz hocam 54 yaşındayım. Tam bütün sıkıntılarımız bitti derken eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
Panik yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır.
Tiroid yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında , tiroid hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.
FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
Doktor bey, 7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir.
İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Büyük göğüsler kireçlenme yapabilir
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