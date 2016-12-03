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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi

Kafanıza göre vitamin takviyesi almayın

Nafiz hocam 3 yıldır şekerim var. 57 yaşındayım. Vitamin takviyesi alayım mı?
Vitaminler çeşitli nedenlerle ihtiyacımızın artabileceği maddelerdir. Şekeriniz düzensiz olarak çok yükseliyorsa idrarla vitamin ve hatta minerallerin kaybı artabilir. Aynı şekilde kontrolsüz olarak kısıtlanmış diyetlerde de beden olumsuz etkilenerek ihtiyacı olan vitaminleri alamamış olabilir. Enfeksiyon durumlarında da ihtiyaçlarımız değişebilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz ek vitamin ve mineral tavsiye ederse alın. Düzenli ve doğru beslenen, şeker düzeyi uygun giden kişilerin ek vitaminlere özellikle ihtiyacı olmaz. Yaş ilerledikçe veya mide bağırsak hastalıkları nedeniyle B vitamininin emilimi bozulmuşsa veya D vitamini destek ihtiyacı ortaya çıkmışsa düzenli olarak bu vitaminleri almanız gerekebilir. Buna da doktorunuz karar vermelidir.

Erken boşalma yazınızı okudum. İlişkide sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim bozuluyor. Benim durumum erken boşalma sayılır mı?
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde 'orgazm bozukluğu' dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.

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