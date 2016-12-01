Yol Durumu
  1. Zeytinyağı kabızlığı önler
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 01 Aralık 2016, Perşembe

Takılan stentler geri çıkarılmaz

Babam göğüs ağrısı olunca hastaneye gitmiş. Anjiyo yapmışlar. Kalp damarı yarım yamalak tıkalıymış. Stent takmışlar. Bu ne zaman çıkartılır?
Kalp damarı tama yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara tel diyebileceğimiz bir alet sokulur. Bunun yardımıyla tıkalı kısıma damar içinde şişip tıkalı kısmı damarın duvarına doğru itekleyip, damarın içindeki boşluğu kanın geçebileceği kadar genişletebilen balon uygulaması yapılır. Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan ve çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes olarak tarif edilebilir. Stentler genellikle 2-4 mm çap ve 10-40 mm civarı uzunluklarda olurlar. Stentler takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.

59 yaşında erkeğim. 3 aylık evliyim. Eşim 48 yaşında. Sürekli birlikte olmak istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım. Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
Her şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine 'Nemfomani' diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.

47 yaşındayım. Kızım 19 yaşında. 'Meme muayenesi ne zaman yapılır?' diye sordu. Neler anlatmam gerekir?
Kendi kendine meme muayenesi ideal olarak adet bitiminden sonraki günde, ayda bir kez yapılmalıdır. Çünkü adet kanamasının başlamasıyla birlikte kanda östrojen ve progesteron hormonlarının etkinlikleri nispeten azalır ve meme dokusunu incelemek kolaylaşır. Adet kanamasına yakın yapılan meme muayenelerinde memeler dolgun ve bastırmakla ağrılı olur. Menopoz döneminde olan ve adet görmeyen kadınlar her ayın istedikleri bir gününde bu muayeneyi yapabilirler.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar