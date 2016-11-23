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  1. Yüksek şeker aşka engel
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba

Şeker hastaları dengeli beslenmeli

2 yıldır şeker hastasıyım. İlacımı düzenli kullanıyorum. öyle şekerli şeyler de yemiyorum. Sabahları tarçınla karıştırıp 1 yemek kaşığı bal yiyorum. Bir de bol bol sarımsak yiyorum. Şekeri düşürmek için başka ne yapabilirim?
Şeker hastalığında bir numaralı amacımız şekeri düşürmek değil, yükseltmemek. Bunun için yapılacak ilk uygulama sizin için hazırlanan yemek listesini uygulamak. Yani sadece şekerli gıda yememek doğru perhiz yaptığınız anlamına gelmiyor. Kan şekerin düzensiz beslenmeyle yükselir. İlaçla düşürmekte gördüğün zararı düzeltmez. Bal tabii bir gıda da olsa fazlası şeker hastalarında önerilmez. Tarçın önemli bir düzenleyici de olsa düzensiz perhizde tek başına bir işe yaramaz. Doğru zamanda, doğru miktarda, doğru gıda yersen mesele kalmaz.

Doktor bey babam Parkinson olmuş. Tedaviye başlandı ama hiç takviye yazmadı. B vitamini bile vermedi. Ben başladım. Başka hangi vitaminleri vereyim?
Sen vitamin de verme başka ek ilaç da verme. Çünkü hastalıkların tedavileri ciddi bir sorumluluktur. Yanlış bilgi, bilgisizlik ve tedbirsizlik nedeni ile sevdiğiniz insanlara zarar vermek istemiyorsanız ne olur tedavileri doğru yapın. Kafanıza göre ilaç ekleyip çıkartmayın. B6 vitamini olan ilaç, Parkinson için kullanılan ilacın etkilerini azaltabilir. İlaçtan faydalanamaz. Yani kaş yaparken göz çıkarırsın.

Benim 3 aydır makattan ara ara kanamam oluyor. 'Basurun vardır' dediler. Geçenlerde yine kanadı. Birkaç gün kabız oldum. Evde annemin kullandığı ishal tozu var. Onu kullansam zararı olur mu?
Öncelikle makattan gelen kanamanın tanısı konmamış. Eş-dost tanısı bizim için de senin için de yeterli değil. Doktor tanısı şart. Makat fistülü-fissürü, iltihaplı bağırsak hastalıkları ve hatta kanserlerde bile başlangıç şikayeti makattan kan gelmesi olabilir. Hem tedavi hem takip için önce tanı koymamız gerekir. Ayrıca özellikle bu durumlarda ishal yapıcı tozların kullanılması önerilmez. Şikayetlerini arttırabilir.

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