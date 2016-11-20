Dış gebelik ölüme neden olabilir
Genç erkeklerde sık cinsel ilişkiler, sperm veya meni azalmasına neden olabilir. En iyi ilacı 'Cinsel Perhiz' dir. Cinsel ilişki sıklığını belli bir süre azaltmanız doğru olur. Bununla beraber idrar kesesi kanserlerinde, sperm kanalı tıkanmalarında, Şeker ve Hipertansiyon hastalıkları ve tedavilerinde, çeşitli Prostat operasyonlarından sonra da bu şikayet gelişebilir. Sorun devam ederse Üroloji Uzmanı'na muayene ol.
Doktor bey, eltim dış gebelik geçirmiş. Ben bunu anlamadım. Dışarda gebelik nasıl bir şey?
Dış gebelik döllenmiş bir yumurtanın, rahim içi haricinde bir yere yerleşmesidir. İlk 3 ayda yaşanan anne ölümlerinin en sık sebebidir. Ve gebeliklerin yaklaşık % 1'inde görülür. Gebelik erken dönem normal gebelik bulgularını taklit eder. Adet gecikmesi, gebelik testlerinin pozitif olması, bulantı, kusmalar, memelerde hassasiyet normal gebelikte olduğu gibi dış gebelikte de görülür. Tüplere yerleşen gebelik büyümeye başlar ve belirli bir noktaya geldikten sonra tüpleri germesi neticesinde kanamaya neden olur. Bu durum fark edilmez ve tedavi edilmez ise iç kanama sonucu anne ölümü ile sonlanabilir.
7 senedir evliyim. Erken boşalıyorum. Bunun nedeni nedir? Hangi uzmana gitmeliyim?
Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku, kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Mutlaka Üroloji Uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Dış gebelik ölüme neden olabilir
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