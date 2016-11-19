Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler
Etkileyebilir. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
Ben gebeyim ve merak ediyorum; gebe kalınca nasıl süt oluyor? Emzirdikçe sütün geleceği doğru mu?
Süt salınımını sağlayan hormon prolaktindir. Gebelik boyunca bu hormonun üretilmesi artar. Prolaktin süt bezlerinin süt yapmasını ve depo edilmesini sağlar. Fakat süt salınımı olmaz. Bunun nedeni 'plasenta' dediğimiz organın ürettiği östrojen-progesteron hormonlarıdır. Prolaktinin meme üzerindeki süt yapımını uyarıcı etkisi, progesteron tarafından baskılanır. Doğumdan sonra plesenta anne bedeninden ayrılır. Progesteron hormonu yapımı azalır. Ardından süt salınımı başlar. Emzirmek sütü artırır.
32 yaşında kadınım. Fırıncıda çalışıyorum. 3 yıldır güneş yüzü görmdim. D vitamini kullanayım mı?
Önce kan tahlili yaptır. Sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahiptir. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan. Fazlası zararlıdır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler
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