Baş ağrısını dikkate alın
Tansiyon ölçümünü yazmamışsın. Senin kendi ortalama tansiyonun büyük 9 küçük 6 ise 14-9 ölçüldüğünde "Yüksek değil" demiş olabilirler. Şikayetsiz 10 kez ölç. 6 kere ya da daha fazla ölçüm kaç ise ortalama tansiyon ölçümün o dur. Bununla birlikte en sık belirtiler enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısı, böş dönmesi, kulak uğultusu, kulak çınlaması, burun kanaması, çarpıntı, terleme ve sık idrara çıkmadır.
52 yaşındayım. Ağrılarım için ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Kardeşim gitti çok rahatladı. Ama damarlarım bulunmuyor. Kan bile aldırırken her tarafım mosmor oluyor. Yaptıramayacak mıyım?
Üzülmeyin. Sistemik Ozon Tedavisi sadece damar yoluyla uygulanmaz. Makattan Ozon Tedavisi de yapılabilir. Hastalarımızda damar yolu sorunu olursa bu tekniği uygularız. Damardan uygulanan tedavi kadar etkili bir yöntemdir. Ağrısızdır. Bir fitilin üçte biri incelikte pipet kullanılır. Uygulama sonrası biraz dinlendikten sonra kalkıyorsunuz.
2 yıldır kilo vermeye çalışıyorum. En az 3 kitap okudum. 3 kere diyetisyene gittim. Bir sürü liste verdiler. Olmuyor olmuyor. İlaçta kullandım. Kilom arttı. Bana yardım eder misiniz?
Bize başvuran tüm hastalarımıza yardım ederiz. Yeterki isteyin. Kitapta yüzme öğrenilmez. İç hastalıkları uzmanı olarak metabolizmanın nasıl çalıştığını öğrenmemiz gerekir. Hastalarımda ilk olarak TSH, HOMA-IR, prolaktin, şeker yükleme testi gibi kişiye göre tetkikleri yapıyorum. Tıp takiptir. Aç bırakarak düşman esirlerine kilo verdirir. Sorun kişiye özel doğru beslenmenin sağlanmasıdır. Diyet uygulamadan ilaç tedavisi de yapılmaz. Yani sabır, doğru takip, doğru uygulama şart. Bıkmak yok.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Baş ağrısını dikkate alın
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