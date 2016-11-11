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  1. Safrası olmayanlar dikkat!
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 11 Kasım 2016, Cuma

Yüksek şeker cinselliği etkiler

7 yıldır şekerim var. 49 yaşındayım. Eşimle beraber olurken sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Şeker bu kadar etkiler mi? Perhiz yapamıyorum. İlaçlarımda da aksamalar oluyor. Cinsel hayatımın normal gitmesi için nelere dikkat etmeliyim?
Cinsel yaşamınızı normal bir şekilde sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir.
Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek, cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, şekerle ilgili diğer bozulmaların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilecektir. Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlar içinde tutmak için uygun dozda insülin almanız (veya ilaç dozlarınızı ve çeşitlerini ayarlamanız) anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyi sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle sertleşme problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca yüksek şeker kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunun sonucu ağrı ve kaşıntı olur. Cinsel istek azalabilir. Mutlaka doktorunuza danışın.

53 yaşındayım. Midemde 4 cm fıtık var. 1 senedir ilaç tedavisi görüyorum ancak ağrım bir türlü geçmiyor. Uykuyu unuttum. Ne yapmalıyım?
Mide fıtığı ile göbek fıtığını karıştırmamak gerekir. Mide fıtığı 4 santimetre demek, akciğer boşluğuna 4 santimetre midenin kaymış olması demektir. Bu da tekrarlayan reflü şikayetleriniz olacak demektir. Alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz. Şikayetleriniz azalmaz. Yani sadece ilaç kullanarak bu hastalıkla baş edemezsin. Az az, sık sık ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Yatarken sol tarafına dönerek yat. Kemerini sıkma. Alkol, sigara, çay, kahve,çerez, sakız şikayetlerini arttırır. Aynı doktor tarafından takip edilmen uygun olur. Düzenli ve basamaklı ilaç tedavisi uygulaması şart. Fıtık daha fazla artarsa ameliyatla çözüme destek üretmek gerekir. 'Ameliyat olayım, her şeyi istediğim gibi yerim' diye sakın düşünme, tekrarlar.
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