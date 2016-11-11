Yüksek şeker cinselliği etkiler
Cinsel yaşamınızı normal bir şekilde sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir.
Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek, cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, şekerle ilgili diğer bozulmaların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilecektir. Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlar içinde tutmak için uygun dozda insülin almanız (veya ilaç dozlarınızı ve çeşitlerini ayarlamanız) anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyi sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle sertleşme problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca yüksek şeker kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunun sonucu ağrı ve kaşıntı olur. Cinsel istek azalabilir. Mutlaka doktorunuza danışın.
53 yaşındayım. Midemde 4 cm fıtık var. 1 senedir ilaç tedavisi görüyorum ancak ağrım bir türlü geçmiyor. Uykuyu unuttum. Ne yapmalıyım?
Mide fıtığı ile göbek fıtığını karıştırmamak gerekir. Mide fıtığı 4 santimetre demek, akciğer boşluğuna 4 santimetre midenin kaymış olması demektir. Bu da tekrarlayan reflü şikayetleriniz olacak demektir. Alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz. Şikayetleriniz azalmaz. Yani sadece ilaç kullanarak bu hastalıkla baş edemezsin. Az az, sık sık ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Yatarken sol tarafına dönerek yat. Kemerini sıkma. Alkol, sigara, çay, kahve,çerez, sakız şikayetlerini arttırır. Aynı doktor tarafından takip edilmen uygun olur. Düzenli ve basamaklı ilaç tedavisi uygulaması şart. Fıtık daha fazla artarsa ameliyatla çözüme destek üretmek gerekir. 'Ameliyat olayım, her şeyi istediğim gibi yerim' diye sakın düşünme, tekrarlar.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Yüksek şeker cinselliği etkiler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Safrası olmayanlar dikkat! 09 Kasım 2016, Çarşamba Sayın hocam, safra kesesi ameliyatı oldum. Beslenmeme dikkat etmeme gerek var mı? Artık her şeyi yiyebilir miyim?...
- İshalde sıvı kaybına dikkat 08 Kasım 2016, Salı 46 yaşındayım. 2 aydır meme kanseri tedavisi görüyorum. Yetmezmiş gibi ishal oldum. Kardeşimin de aynı şikâyeti...
- Diz ağrısına ozon yapılır mı? 07 Kasım 2016, Pazartesi 59 yaşındayım. Her 2 dizim ağrıyor. Fizik tedavi uzmanı, 'Dizlerin kurumuş' dedi. Arkadaşım annesine ozon yaptırmış....
- Şok diyet hasta eder 05 Kasım 2016, Cumartesi Hiç yemeden kilo verebilir miyim? Yediklerini düzene sok. Vücut ihtiyacından daha az yedirten diyetler yapma....
- Kansızlık baş ağrısı yapar 03 Kasım 2016, Perşembe Hocam, 22 yaşındayım. 2 aydır başım çok fazla ağrıyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor. Bir de kulaklarım...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri