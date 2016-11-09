  1. İshalde sıvı kaybına dikkat
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba

Safrası olmayanlar dikkat!

Sayın hocam, safra kesesi ameliyatı oldum. Beslenmeme dikkat etmeme gerek var mı? Artık her şeyi yiyebilir miyim?
Eskisi gibi yemek yersen sürekli şikayetlerin olabilir. Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, tavuğun yağlı kısmı (derisi), bütün yağlı yiyecekler, kızartmalar, kavurmalar, kuruyemişler (fındık, fıstık), sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek vb.), gaz yapıcı yiyecekler (kuru baklagiller, kereviz, karnabahar, lahana gibi sebzeler), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalardır. Sindirmek için çok safra gerekir. Sen de de çok safra yok.

Doktor bey 40 yaşındayım. Ayak parmağımda gut çıktı. Bu hastalık romatizmal midir?
Aslında romatizma derken tıpta inflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihap varlığından genel olarak bahsederiz. Gut dediğimiz hastalıkta da inflamasyon var. Başka bir yanıyla tıpta 'Kristal Artropatisi' olarak tarif edilen bir grup hastalık vardır. "Kristal" olarak tariflenen, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan artık çökelti maddelerinin, kumcukların vücudun çeşitli yerlerinde birikmesiyle şikayet ve hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu kristallerden ürik asit ile ilgili olan mono sodyum ürat kristalleridir. Mono sodyum ürat kristallerinin eklemlerde birikmesiyle ortaya çıkan hastalığa gut hastalığı diyoruz. Bu durum ağrı, kızarıklık, hareket kısıtlılığı, şişlik meydana getiriyor. Bu da hastanın bedenini ve hayatını olumsuz etkiliyor.

Annemde rahim ağzı kanseri çıktı. Benim yaşım 35. Acaba bende de böyle bir şey olur mu? Olursa nasıl anlarım?
Rahim ağzı kanseri için doktorunuzun kontrolünde "Yayma" dediğimiz rahim ağzı hücre incelemesi yapılmalıdır. Ayrıca kokusuz ve koyu renkli akıntılar, cinsel ilişki sonrası kanamalar, normal düzenin dışındaki vajinal kanamalar, menopoz döneminde kanama olması ve karın ağrısı rahim ağzı kanserinin işaretleri olabilir. Kaldı ki hiçbir belirti de vermeyebilir. Düzenli kontrollerini yaptır. En iyisi ve tedbirlisi budur.
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