  1. Diz ağrısına ozon yapılır mı?
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 08 Kasım 2016, Salı

İshalde sıvı kaybına dikkat

46 yaşındayım. 2 aydır meme kanseri tedavisi görüyorum. Yetmezmiş gibi ishal oldum. Kardeşimin de aynı şikâyeti oldu. Ona verilen ilaçlardan kullanabilir miyim?
Hayır. Kullanma. Herkesin ilacı kendine. Sana has özellikler nedeni ile bedenin hastalıktan farklı etkilenebilir. Önce doktora. İshal nedenini bulmak gerekir. Aynı anda başlasa da aynı mikropla olmama ihtimali var. İshalde en önemli kural kaybedilen kadar sıvı ve tuzu bedene koymaktır. Bağışıklık sistemi senin için önemli kafana göre ilaç kullanma.

38 yaşında tüpçüyüm. 1 yıldır ara ara belim ağrıyor. Bel fıtığı olmuş olabilir miyim?
Bel fıtığı ihtimalin sürpriz değil. Eğilip doğrulurken, oturup kalkarken, eşya yük kaldırıp indirirken hep belimizi yanlış kullanıyoruz. Neredeyse herkes bel fıtığı. Bel fıtığı, omurlar arasında yer alan kıkırdaksı içeriğin omuriliğin bulunduğu kanala ya da sinir köklerinin üzerine taşması ile oluşur. Bu durum hareketlerle artan, dinlenme ile azalan, ağrılar olur. Fıtık haricinde diskin dış tabakasında meydana küçük yırtıklar da şiddetli ağrıya yol açabilir. Fizik tedavi Uzmanına git. İyileşti, geçti deyip ihmal edersen ameliyatlık hale gelir. Sonra demedi deme.

Kalp atışlarım çok değişik. Doktora gitmedim. Tansiyon aletiyle komşum bakıyor. Bir 114 bir 64 oluyor. Ara ara başım dönüyor. Doktora gitmem gerekiyor mu?
Kalp atışlarını saymak için kulağımızla veya Stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140'dır. Tarif ettiğin sınırlar, normal sınırlar içinde. Ayrıca sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. Ekg, EKG Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına hemen git. Tedbir al. Riskler çok.
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