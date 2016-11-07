Diz ağrısına ozon yapılır mı?
Ozon tedavisi uygulamadan önce doktor olarak seni muayene etmemiz gerek. Genel bilgi vermek gerekirse; ozon tedavisi ağrı kontrolünde, enfeksiyon kontrolünde fayda sağlanabilen bir tedavidir. Bununla beraber 'PRP tedavisi' dediğimiz kişinin kendi kanının sıvısından hazırlanan ve diz eklem boşluğuna enjeksiyon tedavisinden de faydalanabilirsin.
1 aydır şikayetlerim geçmedi. Her yanım ağrıyor. 1 hafta önce işyerindeki arkadaşımdan kas gevşetici ve ağrı kesici aldım. Şimdi de tansiyonum düşüyor. Tansiyon yükseltici hap var mı?
İlaçlar doktorların hastaları dinleyip, muayene edip gerekirse tahlillere bakıp ön tanı veya tanı koyduktan sonra kullandıkları kimyasal maddelerdir. Yan etkileri de vardır, aşırı etkileri de vardır. "Tansiyon düşünce yükselten, yükselince düşüren, sesin kısılınca açan, açılınca kısan ilaç" şeklinde ilaç kullanılmaz. Önce tanı koymalıyız. Ayrıca kas gevşeten ilaçlar yan etki olarak tansiyon düşürebilir. Ağrı kesiciler gizli mide-bağırsak yüzey kanaması yaparak da tansiyonu düşürmüş olabilir. Hem ağrı yapıp ilerledikçe tansiyon düşüren hastalıklar da var. Yani 'dert bir değil elvan elvan' dedikleri gibi birçok olumsuz ihtimal var. Bence kullandığın ilaçları hemen bırak. Sonra ilk fırsatta doktor randevusu al.
Babamda kalın bağırsak balonu çıktı. 'Tarama yaptırın' dediler. Saç mı bu taratalım? Ben mi anlamadım. Kalın bağırsak kanseri taraması nedir?
Bu tarama o tarama değil. Sana eksik ve farklı kelimelerle açıklama yapılmadığından böyle anlaman doğal. Tarama, aşikar hastalık belirtisi olmayan kişilerde bağırsak kanseri araştırması yapmayı içerir. Bunun amacı, polipleri, diğer bağırsak hastalıklarını şikayet başlamadan bulmak amacıyla yapılır. Ayrıca altta yatan hastalık kanser ise kanseri daha kolay tedavi edip iyileştirebileceği erken dönemde teşhis etmeye yarar.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Diz ağrısına ozon yapılır mı?
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