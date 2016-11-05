Şok diyet hasta eder
Yediklerini düzene sok. Vücut ihtiyacından daha az yedirten diyetler yapma. Yoksa baş ağrısı, uyuşukluk, dikkat bozukluğu, sinirlilik, yorgunluk, ishal, safra ve böbrek taşı, kabızlık, saç incelmesi, kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, adet düzensizliği, kuru cilt, saç dökülmesi, soğuğa karşı tahammülsüzlük, idrarda protein görülmesi ve bazal metabolizma hızında azalma yapar. Sakın ha yapma.
Eşimle 3 yıldır çocuk sahibi olamadık. Tüp bebek nasıl oluyor?
Tüp bebek doğal gebelik yönteminin bir benzerinin annenin vücudunun dışında yapılması demektir. Yani erkekten döl sıvısı denilen sperm alınır. Laboratuvarda en iyi spermler ayıklanıp seçilir. Tüp bebek uygulamasında kullanılmak için biriktirilir. Anne adayının yumurtalıklarında, genellikle her ay bir tane yumurta yapılır. Anne adayına bazı ilaçlar vererek birden fazla sayıda yumurta üretmesi sağlanır. Daha sonra vakti gelince yumurta çatlatıcı ilaç verilir. Bu ilaçtan 35 saat sonra ameliyathanede hafif bir anestezi altında vajinal yoldan ultrason eşliğindeki bir iğneyle yumurtalığa girilir. Yumurtalar toplanır. Erkek spermi (döl) ile çeşitli yöntemlerle birleştirilerek embriyo dediğimiz döllenmiş yumurta anne adayının rahmine yerleştirilir.
Karın ağrısı ve ishal şikayetiyle doktora gittim. Çölyak şüphesiyle kan testi istediler. Kolonoskopiye de gün aldım. Kanda ne bulacaklar?
Bu testler buğday, çavdar ve arpada (gluten ve gliyadin) bulunan diyetsel proteinlere karşı oluşan uygun olmayan bağışıklama yanıtının bir bölümü olarak vücudun ürettiği otoantikorları belirlemektedir. Eskiden çölyak hastalığı tanısı koymanın tek yöntemi ince bağırsakların doku biyopsisinin incelenmesinden ibaretti. Bu mikroskopik değerlendirmenin hala altın standart olduğu düşünülmekte ve çölyak hastalığı tanısını doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. Çölyak hastalığını taramak için kan testlerinin varlığı gerekli biyopsilerin sayısını azaltmıştır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şok diyet hasta eder
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