Kansızlık baş ağrısı yapar
Baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim- stres, boyun fıtığı ,kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Bence hem İç Hastalıkları Uzman'ına hem de Nöroloji Uzman'ına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir.
Doktor bey, 1 ay önce boynum, sonra boğazım ağrıdı. En sonrada ateşim çıktı. Doktor, guatr bezin iltihaplanmış dedi. İlaç verdi. Ancak hala ateşim yükseliyor ve hala halsizim. Ne yapsam bilemedim?
Muhtemelen Troidit dediğimiz bir hastalığa yakalanmışsın. Troid bezi mikroplu veya mikropsuz olarak iltihaplanır. İyileşmesi 3-6 ayı bile bulabilir. Bu arada ateş yükselmeleri, troid hormon düzeyleri artıp azalabilir. Önemli olan belli aralıklarla TSH, FT+, Anti tpo, Anti TG, Haemogram, CRP gibi testlerin ve muayene bulgularının tekrarıdır. Ortaya çıkan tahlil sonuçlarına göre ilaç tedavileri yeniden düzenlenebilir. Bu durumlarda korku, kaygı, huzursuzluk şikayetleri artabilir. İç hastalıkları Uzmanı veya Endokrinoloji Uzmanı ile görüşmeli ve takip edilmelisin.
1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Karımın doktoru benden meni istedi. Neden benden tahlil istedi ki? Sizce yaptırmalı mıyım?
Kadın Doğum Uzmanı, çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu "Onur Meselesi" gibi anlama. Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen-Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptırmanız gerekmektedir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kansızlık baş ağrısı yapar
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