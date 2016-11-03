  1. Düzenli meme muayenesi şart
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 03 Kasım 2016, Perşembe

Kansızlık baş ağrısı yapar

Hocam, 22 yaşındayım. 2 aydır başım çok fazla ağrıyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor. Bir de kulaklarım çınlıyor. Doktora da gitmedim. Acaba ne olabilir?
Baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim- stres, boyun fıtığı ,kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Bence hem İç Hastalıkları Uzman'ına hem de Nöroloji Uzman'ına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir.

Doktor bey, 1 ay önce boynum, sonra boğazım ağrıdı. En sonrada ateşim çıktı. Doktor, guatr bezin iltihaplanmış dedi. İlaç verdi. Ancak hala ateşim yükseliyor ve hala halsizim. Ne yapsam bilemedim?
Muhtemelen Troidit dediğimiz bir hastalığa yakalanmışsın. Troid bezi mikroplu veya mikropsuz olarak iltihaplanır. İyileşmesi 3-6 ayı bile bulabilir. Bu arada ateş yükselmeleri, troid hormon düzeyleri artıp azalabilir. Önemli olan belli aralıklarla TSH, FT+, Anti tpo, Anti TG, Haemogram, CRP gibi testlerin ve muayene bulgularının tekrarıdır. Ortaya çıkan tahlil sonuçlarına göre ilaç tedavileri yeniden düzenlenebilir. Bu durumlarda korku, kaygı, huzursuzluk şikayetleri artabilir. İç hastalıkları Uzmanı veya Endokrinoloji Uzmanı ile görüşmeli ve takip edilmelisin.

1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Karımın doktoru benden meni istedi. Neden benden tahlil istedi ki? Sizce yaptırmalı mıyım?
Kadın Doğum Uzmanı, çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu "Onur Meselesi" gibi anlama. Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen-Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptırmanız gerekmektedir.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar