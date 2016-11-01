Düzenli meme muayenesi şart
Panik yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi meme kanseri belirtisi ve bulgusu olan olgularda, klinik olarak yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir. Doktorunun dediğini yap. Kontrole git. Kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğren ve yap.
23 yaşında bir genç kızım. Ama çok kıllıyım. Adet düzenim de bozuk. Üstelik şişmanım. Ne yapacağımı bilemiyorum.
Kıllanma genç kızlarda rastlanması mümkün olan bir şikayettir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına git. Hormon ve kan testleri gerekir. Ultrason ile yumurtalıkları ve rahminle ilgili bir hastalık var mı değerlendirmek gerekir. Ortaya çıkan tablo, kılların erkeklik hormonuna aşırı duyarlılığı ya da bu hormonların kan düzeylerinin yükselmesi ile ilgilidir. En sık olarak ailesel, bölgesel, sebepsiz ve polikistik over denilen yumurtalık kistleri ve adet dönemi düzensizlikleriyle ilgili hastalıklarda görülür.
44 yaşındayım. Yeni evlendim. Doğum yapmam uygun mu?
Doğurganlık yaşla birlikte azalabilir. Yirmili ve otuzlu yaşlardaki kadınların doğal şartlarda yüzde 25-30 oranında gebe kalma şansları varken bu oran kırklı yaşların başlarında yüzde beşe düşer. Üremeye yardımcı tedavilerde başarı oranını en fazla etkileyen faktör yaştır. Kadının doğurganlık düzeyini kontrol edebilmek için adetinin üçüncü günü kan testi yapılarak FSH (yumurtlamayı uyarıcı hormon) ve E2 (östradiol) hormonlarının miktarlarına bakılabilir. Ultrasonografi ile kadının yumurtalıklarının kapasitesi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bunun dışında Troid testleri bakılması uygun olabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Düzenli meme muayenesi şart
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