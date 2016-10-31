  1. Baş dönmesi ciddiye alınmalı
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi

Östrojen hormonu isteksizlik yapar

Arkadaşlarımın hepsinin göğüsleri benden büyük. Yaşım 20. İlaçla büyütmem mümkün olur mu? Benimki neden böyle?

Öncelikle bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Özellikle östrojen, tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltte kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Yani sadece şimdi değil daha sonra da şikayete neden olabilecek tespitleri yapmalıyız.
Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir. Bu durumda sıcak basmaları, terleme atakları ve psikolojik dengesizlikler görülür. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.

Annem idrar kaçırmaya başladı. Doktora gittik, ilaç verdi. Ancak kullandığımız ilaçlar fayda etmedi. Ne yapacağımızı şaşırdık.

Önce büyüklerimiz sıkılsa da bez bağlama konusunda annenizi ikna edin.
Çünkü başka tedaviler bile başlasak, "Ya altıma kaçırırsam" diye düşünerek günlük hayatında içine kapanır. İdrar yolu hastalıkları ve enfeksiyonu, mesane hastalıkları, hipertansiyon, tiroit bezi çok çalışması, şeker hastalığı, stres idrar kaçırmaya neden olabilir. İlk verilen ilaç en sık karşılaşılan hastalık için olur. İlaç tedavi etmezse diğer ihtimalleri araştırmamız gerekir. Sabahtan akşama kadar sıvı alsın. Akşam ve gece sıvı alırsa geceyi de uyumadan kötü geçirir. Çay, şekerli gıda alımı sık idrara çıkartır.

23 yaşında erkeğim. Utanarak yazıyorum, galiba benim cinsel organım biraz eğik. Sünnetten olabilir mi? Başka bir şikayetim yok. Doktora gitmeli miyim?

Tabii ki gitmelisin. Başkalarının lafıyla tanı konmaz. Sünnete bağlı olup olmadığını üroloji gördükten sonra anlarız. Çalışması normal diyorsan çok da üzülecek bir durum yok. Varsın biraz eğri olsun. Şaka bir tarafa bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, kıkırdakbağ dokusu farklılıkları, penisin çeşitli nedenlerle zedelenmeleri, bazı ilaçlar, 'peyronie' hastalığı gibi durumlarda peniste eğilme görülebilir. Hemen üroloji uzmanına muayene ol.

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