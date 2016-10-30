Baş dönmesi ciddiye alınmalı
Menier hastalığı daha çok genç bayanlarda görülür. İç kulak tansiyonu artmıştır. Hastalığın bilinen tansiyon hastalığı ile ilişkisi yoktur. Şikayetler nöbetler halinde gelir ve birkaç dakikasaatler, bazen günler sürer. Nöbetlerin ne sıklıkta geleceği ve ne kadar ara vereceği belli olmaz. Yıllarca ara verebilir. Her nöbet aynı şiddette olmaz. Hastalık zamanla kendiliğinden düzelebileceği gibi, şiddetli baş dönmeleri dayanılmaz bir hal alabilir.
Önceleri nöbet bitince düzelen işitme kaybı zamanla kalıcı hale gelir. Bazı hastalar görme kaybı ve bayılma tarif edebilirler.
Ancak hastalık gerçekte bu şikayetlere neden olmaz ve başka hastalıklarla karıştırmamak bakımından hastanın iyi sorgulanması gerekir. Hastalık baş ağrısı yapmaz. Bulantı ve şiddetli kusma yoksa halsizlik yapmaz.
Geçen gün 8 yaşındaki kızımda yumurta alerjisi buldular. Makarna yiyince de alerjisi oluyor. Bu ikisinin birbiriyle ilgisi var mı?
Var. Yumurta içeren her türlü besin yumurta alerjisi olanlarda şikayet meydana getirir. Yumurta, yumurta akı, yumurta sarısı, yumurta tozu, mayonez, hazır kekler, bisküvi, bebe bisküvileri, soslar, hardal, spagetti, makarna, gofret, gözlemeler, çikolata dolu tatlılar, değişik makarna türleri, çikolatalar yumurta içerebildiğinden yasaklanır, sakınılır.
Doktor bey, ben 29 yaşındayım. Askerden geldim. Sağ mememde nohut kadar bir beze var. Bunu ciddiye almalı mıyım? Meme hastalığım olabilir mi?
Erkeklerde de meme hastalığı olur. En yaygın görülen belirtide meme dokusunda kitle veya kitlelerdir. Genel cerrahi uzmanı veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Erken teşhis erken tedavi demektir.
İleri devreye geçen hastalıklarda hasta da doktorda zorlanır. Yani meme deyince herkes kadınlara has bir hastalık sanmasın.
Erkekler bunu daha fazla ihmal ediyor.
Ayrıca memede bir şişlik tespit edildiği zaman uygulanan tanı yöntemleri de aynen kadınlarda uygulandığı gibidir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Baş dönmesi ciddiye alınmalı
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