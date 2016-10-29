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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi

Alzheimer’dan korkuyorum

Nafiz hocam, babam Alzheimer oldu. Ben de olacağım diye çok korkuyorum. Beslenmenin bu hastalıkta rolü var mı? Ne yemeliyim?
Geleceği bilmemiz mümkün değil. Alzheimer olana kadar bir çok sebepten daha erken yaşlarda hayatımız sonlanabilir. Bu kaygıya girmeden beyin sağlığı için ne yemeliyiz diye bilgilenmek daha doğru olur. Beyin sağlığı için sadece besin uygulamaları yetmez. Öncelikle ve özellikle haftada 2 kez mutlaka balık yiyin. Ceviz, yaban mersini, semiz otu, mutlaka tüketin. Yeterli ve kaliteli su için. Bununla birlikte kaygıları azaltın. Mutlaka hareketli yaşayın. Düzenli ve yeterli uyu çok önemli.

58 yaşındayım. 7 yıl önce menopoza girdim. 4 yıldır vajinal bölgemde kızarıklık ve yanma oluyor. Doktor o bölgeyi kesip alacağını söyledi. Şok oldum...
Menopoz döneminde hormon değişikliği nedeniyle vajinal kurumalar olabilir. Kızarıklık ve yanmaların sebebi olarak kuruma, alerji, enfeksiyon olabilir. "Kesip almak" tarifi için ameliyat olan bir tanı konulmasıyla mümkün. Yoksa her kızaran, yanan yeri kesersek bedenimizde yer kalmaz. O bölgeden biyopsi alınarak araştırma tamamlanabilir. Cilt hastalıkları uzmanı ve iç hastalıkları uzman muayenesi uygun olur. Diğer şikayetinize gelince beden yapınız darsa ve gazınız çoksa bu tür yansımalar ihtimal dahilindedir. Muayene ettikten sonra farklı ihtimalleri de konuşmak mümkün olabilir.

Sayın doktor, yaş 61'e geldi. Artık yavaş yavaş prostat hastalığım başlar. Prostat hastalanırsa hangi şikayetlerim olur?
Prostat hastalıkları şikayet olmaksızın da var olabilir. Bu nedenle 50 yaşından sonra şikayet olmasa da üroloji uzmanına muayene olunmasını tavsiye ederiz. Sık sık idrar yapma, gece idrara kalkma, aniden idrar yapma hissi, idrar yaparken ağrı, yanma hissi, ıkınma, idrarın son kısmının damla damla gelmesi söz konusu ise prostat bezi büyümeleri açısından doktora başvurmalısınız.
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