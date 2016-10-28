Rahim ağzı kanseri belirti vermeyebilir
Rahim ağzı kanseri için doktorunuzun kontrolünde 'yayma' dediğimiz rahim ağzı hücre incelemesi yapılmalıdır. Ayrıca kokusuz ve koyu renkli akıntılar, cinsel ilişki sonrası kanamalar, normal düzenin dışındaki vajinal kanamalar, menopoz döneminde kanama olması ve karın ağrısı rahim ağzı kanserinin işaretleri olabilir. Kaldı ki bu kanser türü hiçbir belirti de vermeyebilir. Düzenli doktor kontrollerini yaptırmalısın. En iyisi ve tedbirlisi budur.
Babam hepatit hastalığına yakalandı. Yani karaciğeri iltihaplanmış. Bunun için yediklerine dikkat etmesi gerekiyor mu? Neleri yerse zarar verir?
Dikkat edeceği en önemli nokta istirahatlerini sırt üstü yapması. Yemeklerin etkisi sınırlı olsa da katı yağlar (tereyağı ve margarin gibi), yağda kızarmış et, hamur ve sebzeler, kavurmalar, yağlı et, süt, peynir, sucuk, salam, sosis, fazla miktarda hamur işi yiyecekler ve tatlılar, yağlı tüm yiyecekler (kaymak, krema, mayonez, tahin, tahin helvası, vb.) önerilen miktarlardan fazla et, süt, yumurta tüketmesi önerilmez. Stres-sıkıntı-evham-kaygı hali bedenin dengesini bozar. Yediklerine olduğu kadar ruh haline de dikkat etmesi gerekir.
3 yıldır yaygın mafsal ağrılarım var. Gittiğim doktorlar 'kireçlenme' diyor. Nasıl kireçlenebilirim ki? Ne süt, ne de yoğurt yerim. Yoksa her ağrısı olana kireçlenme mi diyorlar?
Hayır. Tabii ki her ağrısı olana kireçlenme demeyiz. Kireçlenme ya da tıptaki ismiyle 'osteoartrit' eklem kıkırdağının zedelenmesiyle olur. Kireçleme eklem kıkırdağının yapısının bozulmasına, aşınmasına, incelmesine ve hatta kaybına neden olur. Ayrıca, eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda da değişiklikler sonucu kemikte büyümeler ve eklem kenarında çıkıntılar gelişir. Eklemlerin aralıkları azalır. Hareketler kısıtlanır. Ağrılar başlar. Sonuçta kireçleme eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya yol açar.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Rahim ağzı kanseri belirti vermeyebilir
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