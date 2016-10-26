  1. Tarhana kemik gelişimini destekler
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba

Yumuşak yatak bel ağrıtır

Hocam bel ağrım var. 'Yataktandır' diyorlar. Ne yapacağımı bilemedim. Yatağımı mı değiştireyim? Nasıl bir yatak alayım?
Yatağınız içine gömülmeyecek kadar sert olmalıdır. Çekyatlar, düzgün pamuk veya yün yatak, hazır yataklar bu amaç için uygundur. Özellikle yerde veya sunta üzerinde yatmak önerilmemektedir. Sırtüstü yatarken dizlerin altına bir yastık koymak, yan yatarken dizleri karına doğru çekmek beli rahatlatır. Yüzüstü yatmak veya bacakları düz uzatarak sırtüstü yatmak uygun olacaktır.

10 gün önce doğum yaptım. Karnımın alt kısmında şişlik var. Acaba bu şişme neden olabilir?
Doğumdan sonra karnınıza bastırdığınızda rahminizi hissedebilirsiniz. Doğumda göbek hizasında olan rahminiz, her gün 1-2 santimetre kadar küçülür ve 2. haftada ele gelmez olur. İlk günlerde daha sık olmak üzere, günde 8-10 kez rahim tepesine biraz kuvvetlice yapacağınız, 20-30 saniye süreli ovma hareketi, rahminizin küçülmesini hızlandırır. Bu sayede hem kanamanız az olur, hem de enfeksiyon gelişme riski bertaraf edilmiş olur. Bu masajlar esnasında bir miktar ağrı hissedebilirsiniz ve siz masaj yaptıkça rahminizin sertleştiğini hissedersiniz. Eğer geçirdiğiniz bir sezaryen operasyonu var ise doktorunuzla bu şikayetinizi paylaşın. Ameliyat sonrası ihtimaller açısından dikkatli olmamız gerekir.

Nafiz bey, 38 yaşındayım. Meme kanserinden korkuyorum. Mamografi yaptırmam uygun olur mu?
Öncelikle kendi kendine meme muayenesi yapmayı ihmal etmeyin. Eğer şüpheli bir durum yoksa 40 yaş altı ve ortalama risk taşıyan kadınlar için genellikle mamografi önerilmemektedir. Ama şüpheli veya farklı bir durum varsa öncelikle doktor muayenesini öneririm. Kadın hastalıkları, iç hastalıkları veya genel cerrahi uzmanı muayenesi gerekir. Onların muayenesi sonrasında gerekli görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.
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