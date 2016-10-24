Tarhana kemik gelişimini destekler
Bütün mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçi boynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süttozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde bin miligram kalsiyum alması gerekir. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir.
55 yaşında bir erkeğim. 2 yıldır midemde fıtık ve reflü var. Ameliyatla iyileşir miyim?
Ameliyat tekrar yemek borusu fıtığı olmanı engellemez. Öncelikle yemek yeme alışkanlıklarını düzeltmelisiniz. Yediğiniz yemeklerin reflünüzü arttırması da söz konusu olabilir. Öncelikle düzenli olarak bir tek iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmelisiniz. Çünkü reflü bir takip hastalığıdır. Muıayene bulguları, endoskopi bulguları, kullanılan ilaçlar, kişilik özellikleri, yaş, boy, kilo gibi birçok faktöre göre ameliyat kararı alınabilir.
3 haftadır makatımdan akıntı geliyor. Geçen ay yurt dışına çıkmıştım. Yediklerim dokunmuş mudur?
Ne yediğine bağlı. Stres, yeme içme düzeninin ve içeriklerinin bozulması sindirim sistemi şikayetleri yapabilir. Ayrıca aynı şikayetler cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da görülebilir. Ona göre tedbir almak gerekebilir. Örneğin bel soğukluğu hastalığı bu şikayetlerle başlayabilir. Bunun için kan, semen, preseminal sıvı, vajinal sıvı örnekleri incelenebilir. Penis, vajina da olağan dışı akıntı, idrar yaparken ya da cinsel ilişki sırasında ağrı ve yanma hissi, bulantı, ateş ve adet dönemleri arasında kanama bile olabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Tarhana kemik gelişimini destekler
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