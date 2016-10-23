Kilolu olanlar şekere yatkındır
Kilonuzu yazmışsınız ama boyunuzu yazmamışsınız.
Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde 4 kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır. Düzenli beslen, hareket et. Gerekirse 75 gram glikoz ile 2 saatlik şeker yükleme testi yapılabilir.
Ağzımın içi sık sık yara oluyor. Boğazıma kadar iniyor aflar. 3 yıla yakındır 2 ayda 1 periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?
Ağız içi aft yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir.
Vitamin-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarıdan romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, sedimentasyon, hemogram, Total IGE tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara varken doktor görmeli. Bir kez cildiye uzmanı 'Pikür testi' dediğimiz Behçet Hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Alerjik veya tıkayıcı burun hastalığın varsa düzelt.
Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma. Her şeyi de kafana takıp stres sıkıntı yapma.
Sonuçlar çıkınca haber ver.
1.48 boyunda, 66 kiloyum. Bebeğimiz olmadığı için doktora başvurduk. 'Zayıfla' dedi. Troid bezim az çalışıyor olabilirmiş. Ne yapmam gerekir?
Kısırlık, şişman anne adaylarında sık görülebilir.
Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Bu bebek beklentisini arttıran bir tedbirdir. Ayrıca troid bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan troid bezinde İnfertilite yani kısırlık meydana gelebilir.
Doktora başvuran hastalarımızda TSH gerekirse FT4 testi isteriz.
Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kilolu olanlar şekere yatkındır
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