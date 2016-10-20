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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 20 Ekim 2016, Perşembe

‘Gut’a dikkat

6 aydır ne yapsam sürekli gutum çıkıyor. 2-3 gün hareket edemez hale geliyorum. Ne yapsam tekrarlıyor. Ne yapmalıyım?
Gut hastalığı hayat tarzı, alışkanlıklar, sofra zevki değişmezse tekrarlar. Diyetten hiç bahsetmemişsin. Diyet uzmanına git. Listeni al. Yapmazsan ilaçlardan ilaç beğen. Stres-sıkıntı-kaygı-korku varsa gut azar. Uykunu düzenle. Mutlaka düzenli su iç. Alkolden kaç. Fazla kilon varsa ver. Gut hastalığında atak öncesi ve atak tedavisi vardır. Hedef kan ürik asit seviyesini 6mg/ dL'nin altında tutmaktır. Atak sırasında ağrı ve mikropsuz iltihabı düzeltmek için steroid olmayan ilaçlardan verilir. Mide koruması yapılır. Tamamen doktorunun senin için hazırladığı ilaçları kullan.

Hastalığım Diabetes Insipidus. Bu hastalıkta nelere dikkat etmem gerekir?
Şekersiz şeker hastalığı, Diabetes İnsipidus dediğimiz hastalıktır. Çok susama, çok su içme, çok idrara çıkma ile şikayetler başlar. Genellikle ani başlar. İdrar miktarı çok fazladır. Bir günde 16-24 litreye ulaşabilir. Tüm gün ve gece boyunca 30-60 dakikada bir idrar yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Hormon bozukluğu hastalığıdır. İlaç tedavisi, bazı vakalarda da ameliyatla düzeltmeler gerekebilir.

47 yaşında bir kadınım. Sarılık şikayetim oldu. Karaciğer testlerim yüksek çıktı. Galiba sirozum ama bana söylemiyorlar. AMA testi istediler. Bu konuda bilgi verir misiniz?
Bu test kanda var olan antimitokondriyal antikorların (AMA) miktarını ölçmektedir. Artmış AMA üretimi birincil biliyer sirozla (PBS) yakın ilişkilidir. PBS, karaciğer içi safra yollarının iltihaplanması ve safra akımının blokajına neden olan bir otoimmün bozukluktur. Yani bedenimizin savunma hücreleri bedenimizin karaciğer hücrelerini düşman zannedip zarar verir. Sıklıkla 35-60 yaş arası kadınlarda saptanmaktadır. PBS'den rahatsız olanların yüzde 90'dan fazlasında antimitokondriyal antikorların konsantrasyonları artacaktır. Bir çeşit siroz ihtimali düşünmüş olabilirler. Sonuçlar gelmeden bir şey söylemek mümkün değil. Sabırla bekleyelim. Bu tip karaciğer çalışma bozuklukları uzun süreli ilaç tedavisi ile takip edilirler.
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